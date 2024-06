Pascal Praud dézingue Mbappé et Thuram

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Marcus Thuram et Kylian Mbappé ont décidé de s'impliquer dans la campagne des élections législatives. De quoi faire sortir de ses gonds le journaliste de Cnews et ancien dirigeant du FC Nantes.

Après un week-end durant lequel les joueurs de l'équipe de France ont plus parlé de politique que du match entre les Bleus et l'Autriche ce lundi soir (21h sur TF1), les commentaires sont évidemment nombreux. Et à l'image du pays, l'opposition est frontale entre ceux qui estiment que Marcus Thuram et Kylian Mbappé ont bien fait de s'inviter dans la campagne électorale, et ceux qui crient au scandale, estimant que chacun devait rester à sa place, surtout compte tenu des salaires gagnés par les deux internationaux français en question. Ce lundi, sur Cnews, Pascal Praud est monté au créneau, même s'il ne reproche pas directement à Thuram et Mbappé de s'être exprimés. Cependant, le journaliste de la chaîne fortement marquée à droite estime que les deux joueurs devront assumer leurs paroles et leur choix politique en faveur du Front Populaire.

Sur la chaîne d'information du groupe Bolloré, Pascal Praud s'est lâché. « Kylian Mbappé a pris un ton solennel et parlé de lui à la troisième personne pour annonce à la France que le moment est grave, que la séquence historique et que lui, Kylian Mbappé devait parler au monde et à la ville. Il faut combattre les extrêmes, a dit en substance le capitaine des Bleus, mais comment chacun sait, certains sont plus extrêmes que d’autres pour les attachés de presse du camp du bien dont Monsieur Mbappé est une figure. Quand il parle de tolérance, de mixité et de respect, chacun devine qu’il égraine le catéchisme des anti-RN qui acceptent Monsieur Poutou, candidat du Front Populaire aux élections législatives et qui crie no pasaran à Jordan Bardella et ses amis. Mbappé ajoute qu’il est aligné sur la position de Marcus Thuram, autre international de l’équipe de Didier Deschamps (…) Mbappé et Thuram sont des citoyens et à ce titre, ils ont le droit d’exprimer leurs convictions. Sur Cnews, la liberté d’expression n’a pas de prix, et ce n’est pas moi qui leur ferait ce reproche. La FFF est tenue à une neutralité et l’a rappelé, en revanche les joueurs sont libres et ils parlent en leur nom sans engager l’institution. Au moins cette déclaration de Thuram fera le bonheur de ceux qui combattent les inégalités salariales, si la Front Populaire passe le 7 juillet, les salaires au-dessus de 400.000 euros par an seront imposés à 90%. 400.000 euros c’est 20 fois moins que les revenus actuels de Marcus Thuram. Je suis certain qu’il acceptera de bon cœur cette diminution drastique de son salaire. Sauf qu’il n’est pas concerné, il joue en Italie. Il n’empêche, no pasaran nécessite quelques sacrifices, fussent-ils financiers, mais qu'est-ce que l’argent quand l’avenir de la patrie est en jeu », a ironisé le journaliste de Cnews.