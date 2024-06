OM ‍: Longoria fait une affaire en or en Turquie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Placé sur la liste des transferts, Samuel Gigot a de fortes chances de quitter l’OM cet été. A un an de la fin de son contrat, le défenseur olympien suscite l’intérêt de Trabzonspor en Turquie.

Capitaine de l’Olympique de Marseille cette saison en raison de la longue blessure de Valentin Rongier, Samuel Gigot ne fait plus vraiment l’unanimité chez les supporters olympiens. Son état d’esprit est bien sûr irréprochable mais cette saison, le natif d’Avignon a multiplié les pépins physiques, ce qui n’en fait plus vraiment un joueur fiable à 100 % du haut de ses 30 ans. De plus, ses prestations n’ont pas vraiment été au niveau espéré, au contraire de celles de Chancel Mbemba et surtout de Leonardo Balerdi, deux joueurs sur lesquels Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset ont pu compter.

En défense centrale la saison prochaine, l’OM souhaite s’appuyer sur Mbemba, Balerdi mais aussi sur Meïté, jugé comme très prometteur après son arrivée sur la pointe des pieds en provenance de Lorient à la fin de l’été 2023. Samuel Gigot en revanche ne rentre plus dans les plans et la venue de Roberto De Zerbi n’y changera rien. Bonne nouvelle pour Marseille, l’ancien défenseur du Spartak Moscou suscite quelques convoitises. A un an de la fin de son contrat, il figure notamment dans le viseur de Trabzonspor, troisième du championnat turc en 2023-2024.

Samuel Gigot en route pour Trabzonspor ?

A en croire les informations du journaliste Hasan Tüncel, le club turc a d’ores et déjà entamé des discussions avec l’OM afin de trouver un accord rapide pour le transfert de Samuel Gigot. Recruté libre il y a deux ans, le défenseur marseillais ne fera pas l’objet d’un gros transfert au vu de son âge et de sa situation contractuelle. Mais dans les jours à venir, Pablo Longoria et Mehdi Benatia s’attèleront à récupérer une petite indemnité de transfert, qui pourrait se rapprocher de 5 millions d’euros, en plus de se délester du salaire estimé à près de 200.000 euros par mois de Samuel Gigot. Une deuxième belle affaire pour le club phocéen sur le marché des transferts, après la vente définitive de Vitinha au Genoa pour 15 millions d’euros.