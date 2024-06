L'OM offre déjà un énorme cadeau à De Zerbi

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Probable futur entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi doit arriver avec une de ses vieilles connaissances.

L’excitation monte du côté de l’Olympique de Marseille. L’officialisation de l’arrivée de Roberto De Zerbi comme nouvel entraîneur est attendue d’une minute à l’autre. De quoi redonner la flamme ou en tout cas un vent d’optimisme au peuple marseillais, déçu par la saison qui vient de s’achever et qui a vu son équipe favorite terminer à une quelconque 8ème place en fin de saison. Après deux saisons à Brighton, le technicien italien va tenter de donner un nouvel élan à l’OM, qui a connu pas moins de quatre coachs différents sur la saison 2023/2024. Pas encore officiellement à la tête de l’OM, RDZ a d’ores et déjà pris une décision importante. D’après les informations de RMC Sport, le coach qui vient de fêter ses 45 ans ne débarque pas dans les Bouches-du-Rhône seul et Giovanni Rossi, son ancien directeur sportif à Sassuolo, rejoint également l’OM. L'Equipe précise qu'il doit signer un contrat de trois saisons.

De Zerbi ne vient pas seul sur la Canebière

🔹Comme indiqué par @sassuolonews, l’ancien directeur sportif de Sassuolo, Giovanni Rossi, va rejoindre l’OM.

C’était une demande de Roberto De Zerbi lors des premiers échanges avec la direction.

Pablo Longoria, qui le connaît bien, a estimé qu’il s’agissait d’une bonne idée et… pic.twitter.com/3WivlP4GgR — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 17, 2024

Il s’agit d’une décision qui a pour but de renforcer le secteur sportif de la direction phocéenne. Il faut dire que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont du travail durant cette intersaison et l’aide d’une personne compétente aux yeux de Roberto De Zerbi ne peut qu’être bénéfique pour tout le monde. Avec l’aide de son binôme italien en interne, l’entraîneur peut se dire qu’il aura le temps de mettre en place ses idées de jeu à condition que les profils de joueurs correspondent à ce qu’il souhaite mettre en place. Connu pour son exigence tactique et ses principes de jeu bien définis, l’ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk doit s’attendre à un mercato agité dans le sens des départs comme des arrivées dans l’effectif qui connaîtra de nombreux chamboulements. D’un seul coup, c’est toute une ville à l’unisson derrière son équipe qui reprend espoir.