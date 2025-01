Santiago Gimenez pour 40 millions, coup de poker à l’OM

Le départ d'Elye Wahi ne fait guère de doute, et l'OM cherche à frapper très fort pour le remplacer, avec l'arrivée de Santiago Gimenez.

L’OM va vendre Elye Wahi à Francfort dans les prochaines heures, ou les prochains jours au plus tard, la presse européenne est désormais unanime sur ce point. Et personne à Marseille ne viendra pleurer sur cette transaction, sachant que les dirigeants olympiens récupèrent leur mise, pour un joueur qui n’a jamais réussi à s’imposer dans le système de Roberto De Zerbi. En fin de semaine dernière, selon La Provence, une réunion décisive a eu lieu avec l’OM, l’agent et la mère de Wahi pour lui signifier qu’une belle offre allait être acceptée et qu’il était l’heure de partir. Francfort va mettre 25 millions d’euros et permettre à Marseille de se tourner vers son successeur.

🚨🔴⚪️ The agreement between Eintracht and OM for Eyle Wahi is close, with final details being discussed.



Wahi has already opened doors to the move, as French press has reported.



🔵🤝 He’s the replacement for Omar Marmoush, soon to be new Man City player. Zero issues. pic.twitter.com/j5qusvbg8x