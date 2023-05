Sanchez talonne Haaland et Mbappé, l’OM a craqué

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sorti sur blessure à Lens (défaite 2-1) samedi dernier, Alexis Sanchez sera disponible pour la réception d’Angers dimanche soir. Un soulagement pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor, très élogieux lorsqu’il évoque son attaquant.

Malheureusement pour Vitinha, le constat est accablant. La recrue hivernale de l’Olympique de Marseille, entrée à la mi-temps à Lens à la place d’Alexis Sanchez blessé, n’a pas du tout le même apport que le Chilien. La différence de rendement n’a pas échappé à Igor Tudor. Sans vouloir enfoncer le Portugais, l’entraîneur marseillais a jugé l’ancien joueur de l’Inter Milan indispensable dans son équipe.

𝗘𝘁 𝗱𝗲 5️⃣ 𝗽𝗼𝘂𝗿 #AS70 🇨🇱 🏆@Alexis_Sanchez est 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 #OlympienDuMoisPUMA pour la cinquième fois de la saison. 🤚



𝗙𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗻̃𝗼 👏 pic.twitter.com/Jn4Skbi26i — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 12, 2023

« C'est un joueur clé pour nous, a confié le Croate en conférence de presse. Le football change avec lui. Il y a un OM avec et un OM sans Alexis Sanchez. C'est un joueur d'un autre niveau. Parfois, on ne prête plus attention à ce genre de joueur et à son niveau, parce que c'est quelqu'un de très normal, de très humble. » Pour Igor Tudor, Alexis Sanchez n’en fait pas des tonnes et pourtant, son niveau le situe près des tout meilleurs.

« Il ne se comporte pas comme une star. Mais pour moi, après les aliens comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il est juste derrière, a estimé le technicien. C'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur impossible à remplacer et quand il n'est pas là, on le ressent et on l'a ressenti (à Lens). » En effet, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont également senti la différence à sa sortie. Les coéquipiers de Mattéo Guendouzi sont eux aussi de grands admirateurs de l’international chilien.

L'OM rassuré

« C’est un joueur de classe mondiale, il nous apporte beaucoup de sérénité dans les 30 derniers mètres, a encensé le milieu de terrain. Il a marqué beaucoup de buts (17 cette saison toutes compétitions confondues), il est très décisif. Il nous fait beaucoup de bien quand il est sur le terrain, aussi par le pressing, car avec son nombre d’années en professionnel je pense que le pressing il le maîtrise bien ! Ne pas l’avoir sur le terrain, c’est un atout en moins. Il s’est bien entrainé aujourd’hui, j’espère qu’il sera prêt pour le match contre Angers car il a encore des buts à aller chercher. » Remis de sa blessure, Alexis Sanchez devrait être disponible dimanche.