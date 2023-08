Sanchez relancé, l’OM élu meilleur centre de rééducation

Dans : OM.

En difficulté à l’Inter Milan, Alexis Sanchez a profité de son passage à l’Olympique de Marseille pour se relancer, avant de retrouver les Nerazzurri cet été. De quoi agacer l’ancien Marseillais Eric Di Meco.

Chacun a sa version. D’un côté, le président Pablo Longoria laissait entendre qu’il n’avait pas pu s’entendre avec Alexis Sanchez. Et de l’autre, l’attaquant chilien explique qu’il n’a jamais voulu quitter l’Olympique de Marseille, et que son départ était un choix de la direction. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur du FC Barcelone a quitté le club phocéen en fin de contrat cet été pour finalement retrouver l’Inter Milan, où il était en difficulté avant son rebond chez le pensionnaire de Ligue 1.

Autrement dit, à l’image de William Saliba qui s’éclate désormais à Arsenal, Alexis Sanchez a profité de l’Olympique de Marseille pour retrouver un bon niveau. Ce qui a le don d’agacer l’ancien Olympien Eric Di Meco.« Tu es un tremplin pour faire croquer les autres, a constaté le consultant de RMC. Tu n’es plus un grand d’Europe, tu as une économie un peu plus difficile. Alexis, il arrive sans être prêté. Il est en difficulté à l’Inter, où il n’avait pas souvent été titulaire. On avait un doute quand il est arrivé à l’OM, c’était un pari. »

Di Meco en veut à Sanchez

« Je pense qu’il n’a pas été malheureux en venant ici. Alors je sais bien que je suis un rêveur, mais je me dis qu'il a signé pour un an plus un an, que l’OM t’a relancé, tu fais une grosse saison, fais une autre saison ! C'est impossible. Mais le voir retourner à l'Inter... Donc nous on l'a remis sur les rails, on lui a refait une santé physique parce qu'il était vachement blessé quand il était à l'Inter. Donc on est le centre de rééducation de l'Europe », a pesté Eric Di Meco avant les explications publiées par Alexis Sanchez sur les réseaux sociaux.