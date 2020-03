OM : Payet à l’Euro, un candidat surprise lui fait de l’ombre !

Dans : OM.

Homme fort de l’Olympique de Marseille cette saison, Dimitri Payet rêve de participer à l’Euro 2020 avec l’Equipe de France en fin de saison.

Pour plusieurs observateurs dont Daniel Riolo, le meneur de jeu de l’OM ne devrait toutefois pas être sélectionné par Didier Deschamps pour le championnat d’Europe. « Si Payet est sélectionné, c’est pour jouer ailier gauche. Lemar et Dembele ne font pas une bonne saison, offensivement il n’y a personne en forme. Les performances en Ligue 1 ne sont pas suffisantes » expliquait notamment le consultant de RMC. Pourtant, la question d’une sélection de Payet se pose à l’Euro se pose sérieusement au vu de la concurrence faiblarde, entre les blessures et les méformes des autres joueurs évoluant au même poste.

Mais pour BeInSports, qui consacre sur son site internet un édito à Christopher Nkunku, c’est l’ancien joueur du PSG, qui brille cette saison au Red Bull Leipzig, qui a de grandes chances de griller Dimitri Payet dans la course à l’Euro. « Didier Deschamps pourrait donc être contraint de faire évoluer son groupe. Dans ce cas, une ou deux places seront à prendre au milieu de terrain. Et elles se joueront certainement entre le jeune joueur de Bundesliga et l'expérimenté Dimitri Payet qui porte l'OM » indique notamment le média, qui rappelle que Christopher Nkunku totalise 14 passes décisives cette saison en championnat, un chiffre dingue qui lui permet de talonner les spécialistes européens dans ce domaine, à savoir Thomas Müller et Kevin De Bruyne. La menace est donc bien réelle pour Dimitri Payet, qui ne devra pas baisser de rythme durant les dix derniers matchs de la saison avec l’OM s’il souhaite participer à l’Euro avec les Bleus…