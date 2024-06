Samuel Gigot quitte l'OM et ça rapporte 3,8ME

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après deux ans et demi passés à l'Olympique de Marseille, Samuel Gigot quitte le club phocéen et va rejoindre le championnat de Turquie.

Pablo Longoria est revenu de ses courtes vacances et ça se voit. Ce lundi, La Provence annonce que le président de l'OM a trouvé un accord final avec son homologue de Trabzonspor concernant le transfert de Samuel Gigot. A un an de la fin de son contrat, le natif d'Avignon a beau avoir toujours clamé haut et fort son bonheur de porter le maillot de l'Olympique de Marseille, il va devoir partir en Turquie. Le quotidien régional précise que le défenseur de 30 ans va signer pour 3,8 millions et des bonus, soit une très belle plus-value pour le club de Franck McCourt puisque l'OM avait payé 0,5 million d'euros pour faire venir Gigot du Spartak Moscou. De quoi réjouir le milliardaire américain, lequel a demandé à son président de tailler dans le vif afin de réduire une masse salariale à la dérive depuis pas mal de temps, et cela même si Samuel Gigot n'est pas dans les gros salaires.

Gigot n'aura pas fait de vieux os à Marseille

Il reste désormais au joueur à négocier les détails de son contrat personnel avec Trabzonspor, mais il ne fait aucun doute que le défenseur va quitter Marseille dans les prochains jours. Comme le répète notre confrère régional, Pablo Longoria veut faire le vide dans le vestiaire phocéen et apporter à Roberto de Zerbi les joueurs qu'il souhaite avoir. Cela passe donc par une grosse purge. Depuis plusieurs semaines, le nom de Samuel Gigot était sur la liste des départs, cet accord n'est donc pas une surprise, mais il confirme qu'encore une fois le mercato estival de l'OM version Longoria va être très animé. Les supporters marseillais y sont habitués et savent donc à quoi s'en tenir, même s'ils attendent surtout l'officialisation de la venue de Roberto de Zerbi.