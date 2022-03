Samuel Gigot à l'OM, la DNCG fournit la sauce

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Samuel Gigot, qui a officiellement signé avec l’OM le 29 janvier dernier, n’est censé arriver dans la cité phocéenne que cet été.

Capitaine du Spartak Moscou, le défenseur de 28 ans se retrouve néanmoins dans une situation inédite en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Et pour cause, le Quai d‘Orsay a appelé les Français dont la présence n’est pas essentielle à quitter la Russie dans les plus brefs délais. De son côté, la FIFA a annoncé que les joueurs et les entraîneurs étrangers évoluant en Ukraine ou en Russie étaient autorisés à suspendre ou à résilier leur contrat. A en croire les informations publiées mardi par L’Equipe, Samuel Gigot pourrait donc débarquer à l'Olympique de Marseille plus tôt que prévu, alors que son arrivée -libre- n'était programmée que pour le mois de juin.

Gigot à l'OM avant cet été, les chances sont minces

Dans son édition du jour, La Provence fait également le point sur la situation de Samuel Gigot et ce dossier est moins simple qu’il n’en a l’air pour Pablo Longoria. En effet, la masse salariale de l’Olympique de Marseille est toujours encadrée de manière stricte par la DNCG, ce qui ne permet pas à Marseille de faire ce qu’il souhaite, même avec un joueur s’étant déjà officiellement engagé dans l’optique de la saison prochaine. « Après un mercato hivernal durant lequel ils n’ont quasiment pas vendu, les dirigeants ne sont pas en position de force » dévoile La Provence, qui estime que les chances de voir Samuel Gigot porter le maillot de l’Olympique de Marseille d’ici la fin de la saison sont donc « réduites ». Titulaire dimanche lors du succès du Spartak face au Dinamo (0-2), Samuel Gigot pourrait tout de même venir à Marseille pour s’entrainer avec le groupe professionnel sous la houlette de Jorge Sampaoli. Un bon moyen de s’acclimater dès à présent afin d’être bon pour le service dès le début de la saison prochaine, même s’il ne pourra sans doute pas jouer avant le mois de juin.