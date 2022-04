Sampaoli va parler mercato avec McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM commence d’ores et déjà à préparer son prochain mercato estival sous la houlette de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria, mais aussi de Frank McCourt visiblement.

Le mercato risque d’être mouvementé à l’Olympique de Marseille, qui a de grandes chances de perdre certains de ses cadres tels que Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore William Saliba. Pour compenser efficacement les potentiels départs, l’OM est déjà au travail. En conférence de presse ce mardi à la veille de la réception du FC Nantes en Ligue 1, Jorge Sampaoli a confié qu’il s’était d’ores et déjà penché sur le mercato de l’Olympique de Marseille aux côtés du président Pablo Longoria et du directeur technique David Friio. L’entraineur argentin a confirmé qu’il y aura des départs mais Jorge Sampaoli compte sur la venue de trois à quatre joueurs de haut niveau afin d’améliorer la compétitivité de l’effectif à sa disposition. Il sera pourtant très difficile, avec les moyens de l’OM, de trouver aussi fort que Kamara ou encore Saliba, annoncés partants. Frank McCourt sera donc mis à contribution.

🗞Dans l’esprit de la direction, Duje Caleta-Car doit partir cet été, à un an de la fin de son contrat. Pour autant, le croate ne fera pas de sentiments après l’échec de son transfert à Liverpool et avoir été proposé à de nombreux clubs de Premier League. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/U4kW3pXO92 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 18, 2022

Sampaoli dévoile la stratégie de l'OM au mercato

« En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Friio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. On aura une réunion avec le propriétaire pour lui proposer plusieurs options et on verra à partir de là. On est toujours en train de chercher des remplaçants, on a toujours des noms prêts sur le cahier. On verra si on trouvera des accords » a lancé Jorge Sampaoli, focalisé sur l’objectif Ligue des Champions de cette fin de saison mais qui se projette déjà sur la suivante et sur le mercato. Preuve que l’engagement de Jorge Sampaoli à l’OM est total et que l’Argentin devrait toujours être à Marseille la saison prochaine, lui qui traine la réputation justifiée de ne jamais rester longtemps en poste dans ses différents clubs.