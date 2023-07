Saint-Maximin à l'OM, fausse piste ou vrai secret

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

De plus en plus de rumeurs envoient Allan Saint-Maximin à l'OM. L'ailier français de Newcastle est une bonne option sur le marché, surtout pour un club en recherche d'ailiers comme Marseille.

Joueur indispensable quand Newcastle luttait pour sa survie, Allan Saint-Maximin a quelque peu disparu depuis que les Magpies jouent dans la cour des grands. L'ancien Stéphanois tournait entre 3 et 5 buts en Premier League depuis sa venue alors que la saison dernière, il n'a marqué qu'un petit but. Newcastle a pourtant fini le dernier exercice au quatrième rang. Cependant, Saint-Maximin n'est plus un titulaire indiscutable chez les Magpies, payant une concurrence renforcée au sein de l'effectif. Ainsi, il fait partie des joueurs vendables cet été pour son club selon les informations du Telegraph. En recherche d'ailiers pour le 4-4-2 de Marcelino, l'OM fait figure de prétendant idéal pour le Français.

L'OM ne pense pas encore à Saint-Maximin

Un scénario qui s'est renforcé ces dernières heures, à mesure que de plus en plus de médias mettent l'OM sur les rangs du joueur de Newcastle. Sous contrat jusqu'en 2026, l'ailier représente un coup intéressant pour la direction marseillaise sauf que celle-ci ne pense pas ainsi. Selon RMC Sport, la rumeur Saint-Maximin à Marseille n'est pas fondée pour le moment.

⚪🔵 Allan Saint-Maximin à l’OM, la rumeur a enflé. Mais selon nos informations, l’ailier français, sous contrat avec Newcastle jusqu’en juin 2026 — RMC Sport (@RMCsport) July 5, 2023

En effet, la direction phocéenne ne cible pas le joueur de 26 ans passé par Saint-Etienne, Monaco, Bastia ou Nice en Ligue 1. Etonnant, dans la mesure où le média confirme bien que l'OM vise prioritairement des latéraux et des ailiers au mercato pour intégrer le système tactique de Marcelino. Simple intox médiatique ou volonté de brouiller les pistes chez Pablo Longoria, la réponse arrivera vite. Mais, il ne sera pas aisé pour l'OM de trouver un ailier aussi fiable et abordable qu'Allan Saint-Maximin sur le marché.