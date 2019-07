OM : 10 ME pour le remplaçant d'Ocampos, Marseille doit foncer

Dans : OM, Mercato, Reims, Ligue 1.

Afin de trouver le remplaçant de Lucas Ocampos, l’Olympique de Marseille regarde du côté de Reims pendant ce marché des transferts.

Jeudi, Lucas Ocampos a été transféré au FC Séville pour un montant de 15 millions d’euros. Un joli chèque qui va d’abord servir à renflouer les caisses vides de l’OM. Mais avec ce nouveau budget, Marseille va aussi devoir trouver le successeur de l’Argentin. Et Andoni Zubizarreta pourrait trouver son bonheur en Ligue 1, puisque la formation phocéenne s’intéresse notamment à Rémi Oudin. Auteur de 10 buts pour sa première saison en Ligue 1, le joueur de 22 ans attise la convoitise, de part son profil rapide et efficace. Autant dire que le SDR espère récupérer un beau pactole dans ce dossier, comme l’explique Gérard Kancel.

« Contrairement à Cafaro, Oudin a un bon de sortie. C'est certainement le joueur le plus demandé à Reims, avec notamment Bordeaux qui était très chaud sur le dossier, Lille et de nombreux clubs étrangers. On a parlé de l'AS Roma et d'un club de Liga. Le président Jean-Pierre Caillot les repousse jusqu'à présent, car il veut en tirer le meilleur prix, au minimum 10 ME. Pour moi, ce serait une bonne affaire. Évidemment, ça reste un pari, ce n'est pas Ocampos qui avait déjà une grosse expérience. Mais, en plus d'être un ailier, c'est aussi un vrai buteur avec un super pied gauche, il est plus talentueux à mon sens. De plus, ses buts sont souvent spectaculaires », a avoué, sur Le Phocéen, le journaliste de L'Union de Reims, qui pense donc que l’OM ferait bien de mettre le paquet sur Oudin. Pas sûr que cette piste enchante les supporters marseillais...