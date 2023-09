Rudi Garcia va sauter, l’OM est concerné

Dans : OM.

L'OM se cherche toujours un nouvel entraineur depuis le départ précipité de Marcelino. La direction phocéenne veut prendre son temps pour annoncer son successeur.

A Marseille, l'heure est à l'incertitude depuis quelques jours. La lourde défaite face au PSG dans le Classique n'a rien arrangé. En interne, la direction de l'OM cherche le meilleur profil pour pouvoir remplacer Marcelino. Car si Jacques Abardonado assure l'intérim, l'ancien de Nice est limité. Quelques noms reviennent ici et là sur la Canebière. Parmi eux, on peut citer Christophe Galtier, André Villas-Boas mais aussi Igor Tudor. Le Croate a quitté l'OM il y a peu mais pourrait donc faire son grand retour plus tôt que prévu. A moins qu'il ne prenne tout simplement la direction de la Serie A...

L'OM va devoir se montrer attentif

Depuis son arrivée au Napoli, Rudi Garcia déçoit. Et ses relations avec les cadres du vestiaire, comme Victor Osimhen, sont au plus bas. La situation devient urgente pour les champions d'Italie. Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, Aurelio De Laurentiis est prêt à taper du poing sur la table. Le média annonce en effet que les 4 prochains matchs seront décisifs pour l’avenir de García à Naples. S'il ne remonte pas la pente, il sera alors licencié. Le président napolitain sonde déjà le marché et étudie les profils d'Antonio Conte, Christophe Galtier et... Igor Tudor. Vous l'aurez compris, la valse des entraineurs en Europe ne fait sans doute que commencer. L'OM va devoir agir vite s'il veut boucler l'arrivée de son coach, car d'autres clubs en Europe se préparent à licencier. En France, un autre grand club a déjà connu un changement d'entraineur : l'OL. Laurent Blanc a payé le début de saison chaotique des Gones et a été remplacé par Fabio Grosso.