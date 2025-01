Rongier à Rennes, l'OM a adoré la blague

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jorge Sampaoli fait de Valentin Rongier sa priorité pour renforcer le milieu de terrain du Stade Rennais. Mais l’ancien capitaine de l’OM n’est pas à vendre et Roberto De Zerbi l’a de nouveau rappelé.

Remplaçant en début de saison, Valentin Rongier est désormais indiscutable à l’Olympique de Marseille, où il forme un duo complémentaire et efficace au milieu de terrain avec Pierre-Emile Hojbjerg tandis qu’Adrien Rabiot s’épanouit plus haut sur le terrain. Roberto De Zerbi a mis un peu de temps, mais le coach italien a désormais trouvé la bonne formule pour faire une place de choix à l’ancien capitaine du FC Nantes dans son dispositif.

💙🤍 OH LE BUUUT DE RONGIER ! QUELLE FRAPPE ! 🧨



Le but du nouvel intransférable de l'#OM est dispo sur notre app avec DAZN 👉 https://t.co/bsS765UmrK #OMHAC #TeamOM pic.twitter.com/CQSoJoMtTv — Free FOOT (@FreeFoot) January 5, 2025

Le retour en grâce de Valentin Rongier à l’OM ne fait pas les affaires du Stade Rennais car pendant que le joueur de 30 ans jouait peu à Marseille, le club breton avait dans l’idée de le convaincre de rejoindre son ancien entraîneur Jorge Sampaoli à Rennes lors du mercato hivernal. Un transfert qui n’est pas envisageable une seconde pour Roberto De Zerbi, qui a répété ce vendredi que la blague était terminée et que la piste Valentin Rongier à Rennes pouvait définitivement être enterrée.

La nouvelle mise au point de De Zerbi sur Rongier

« Le fait que le mercato soit ouvert ne me touche pas. On doit renforcer l’équipe, pas l’affaiblir. Les joueurs importants comme Rongier ou d’autres ne doivent pas partir. Parfois, pour se renforcer il faut aussi vendre. Cela peut permettre d’acheter des joueurs plus fonctionnels à notre système. Mais ce n’est pas le moment » a commenté Roberto De Zerbi, qui insiste au sujet de l’avenir de Valentin Rongier puisqu’il avait qualifié de joueur « intransférable » son milieu de terrain la semaine dernière, avant la réception du Havre. Un match durant lequel Rongier a ouvert le score, lui qui sera de nouveau titulaire samedi soir pour le match de l’Olympique de Marseille sur la pelouse… du Stade Rennais.