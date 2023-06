Rongier a ce qu’il mérite, l’OM risque de le vendre

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Souvent dans l’ombre, Valentin Rongier n’est pas considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain a pourtant une belle cote sur le marché des transferts. Lui qui pourrait être transféré à cause des choix du nouvel entraîneur Marcelino.

Lorsque l’on évoque les Marseillais les plus convoités, le nom de Valentin Rongier apparaît très rarement. Ceux d’Alexis Sanchez, Mattéo Guendouzi ou encore Leonardo Balerdi sont davantage cités dans les rumeurs mercato de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du FC Nantes sort pourtant d’une excellente saison sur le plan individuel. Le milieu de terrain, souvent dans l’ombre, et parfois contraint de dépanner en défense, a été l’un des piliers de l’ancien entraîneur Igor Tudor qui adorait son activité et son intensité dans l’entrejeu.

Le vice-capitaine de l'OM se sent très bien en Provence où il a prolongé jusqu'en 2026#TeamOM https://t.co/iVjxdKDbov — La Provence OM (@OMLaProvence) June 24, 2023

Il faut croire que ses performances ne sont pas totalement passées inaperçues à l’étranger puisque des clubs européens y ont jeté un œil. Selon le quotidien régional La Provence, le Bayer Leverkusen et Brighton, respectivement entraînés par Xabi Alonso et Roberto De Zerbi, ont pris des renseignements sur Valentin Rongier. Le club allemand a finalement jeté son dévolu sur le milieu d’Arsenal Granit Xhaka, tandis que le pensionnaire de Premier League a recruté Mahmoud Dahoud, libre après son passage au Borussia Dortmund.

Rongier pourrait perdre sa place

Mais les deux formations pourraient bien revenir à la charge pour le Marseillais. D’autant que le vice-capitaine olympien ne sera pas forcément retenu. En effet, Valentin Rongier risque de subir le changement d’entraîneur au club phocéen. Le journal L’Equipe indiquait cette semaine que le nouveau coach Marcelino espérait associer Jordan Veretout à sa possible recrue Geoffrey Kondogbia au milieu de son 4-4-2. Il n’y aurait donc pas de place pour le cadre marseillais dans le onze du coach espagnol. Ce qui pourrait inciter le président Pablo Longoria à le transférer en cas d’offre intéressante.