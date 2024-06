Dans : OM.

Par Corentin Facy

Personne ne l’avait vu venir mais Roberto De Zerbi a de grandes chances de devenir le futur entraîneur de l’OM. Avec l’Italien, Pablo Longoria s’offre un coach brillant… et imprévisible.

Disciple de Pep Guardiola et de Marcelo Bielsa, Roberto De Zerbi est un mélange de ses deux modèles. Exigeant, passionné et tacticien hors-pair comme le coach de Manchester City, il peut également sombrer dans la folie d’El Loco, l’actuel sélectionneur de l’Uruguay. Après deux ans à Brighton, Roberto De Zerbi était convoité par l’AC Milan, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone mais c’est finalement à l’Olympique de Marseille qu’il va poursuivre sa carrière. Et c’est une excellente nouvelle pour le club phocéen selon Guillaume Gigliotti, qui a évolué sous les ordres de celui qu’il appelle le « Mister » à Foggia en Italie.

OM : De Zerbi surcoté, Rothen préférait Conceição https://t.co/Fi2ErMgnCp — Foot01.com (@Foot01_com) June 13, 2024

Dans les colonnes de La Provence, le défenseur central français de 34 ans a chanté les louanges du probable futur entraîneur de l’OM, en mettant toutefois en garde les joueurs olympiens face à la folie et à l’imprévisibilité de Roberto De Zerbi. « C’est un fou furieux » reconnait le joueur d’1m84, qui indique toutefois qu’il était prêt à tout pour le coach italien lorsqu’il jouait pour lui. Preuve que Roberto De Zerbi sait fédérer un groupe, ce dont Marseille a besoin après une saison chaotique qui a vu défiler trois entraîneurs en douze mois, de Marcelino à Jean-Louis Gasset en passant par Gennaro Gattuso.

Un ancien joueur de De Zerbi valide le choix de l'OM

« Il a sauvé ma carrière. Avec lui, tu t’amusais, tu étais heureux de te réveiller pour aller t’entraîner. Tu avais envie de te jeter au feu pour lui, même ceux qui jouaient peu. Avant la finale de barrage de Série C contre le Pise de Gattuso, une poignée de supporters adverses foutaient le bordel devant l’hôtel. Quand on est descendu du car, ils nous avaient chambrés, alors le mister avait sprinté pour se battre avec eux, tout seul. L’équipe l’avait suivi. C’était un fou furieux, pointu sur tout, si tu ne faisais pas ce qu’il te disait, il hurlait, devenait fou, tirait sur les ballons, avait la tête rouge, les veines sortaient. Il n’a jamais fait un entraînement tranquille. Il m’engueulait tout le temps pour mon bien mais bon… Je réussissais des séances sans louper de passe donc un jour je lui ai dit de me lâcher un peu » a commenté Guillaume Gigliotti, emballé à l’idée de voir ce que va donner Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia réalisent en tout cas un sacré coup en s’attachant les services d’un tel coach, et ce ne sont pas ceux qui ont joué pour l’ex-entraîneur de Sassuolo, de Brighton ou encore du Shakhtar Donetsk, qui vont dire le contraire.