Réunion de crise à l’OM, McCourt et Longoria ont un accord, Marcelino viré ‍?

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Très touché par la réunion de lundi soir, Pablo Longoria a bien tenté de tout plaquer. Mais Frank McCourt semble avoir raisonné l'Espagnol, même si une réunion de crise se tient actuellement à l'OM pour tenter d'y voir clair.

Mardi fou à l’Olympique de Marseille, avec des informations allant dans tous les sens. Après la réunion de lundi, c’est Marcelino qui aurait annoncé son départ du club à ses joueurs selon L’Equipe, qui évoquait même la prise en mains de l'effectif pro par Jean-Pierre Papin pour le match de ce jeudi face à l’Ajax Amsterdam. Mais en fait, selon La Provence, les choses ne se sont pas vraiment passées de la sorte. Secoué par la réunion de lundi soir, Pablo Longoria a fait savoir à Marcelino qu’il avait l’intention de tout plaquer dans la nuit. Résultat, l’entraineur espagnol a confié à certains de ses joueurs qu’il ne comptait pas continuer dans ces conditions, étant persuadé que tout allait s’arrêter pour lui si Longoria lâchait l’affaire. Mais le président de l’OM, qui s’est senti menacé lors de cette réunion qui allait bien au-delà de désaccords éventuels, a ensuite eu Frank McCourt au téléphone. Les deux hommes ont convenu qu’une démission n’était pas envisageable et l’Américain a visiblement trouvé les arguments pour convaincre son président de continuer à son poste.

Marcelino finalement viré ?

Pablo Longoria affirme, en privé, qu’il vient d’avoir Frank McCourt au téléphone et qu’il ne démissionnera pas, après y avoir songé la nuit dernière #OM @lequipe — Mathieu Grégoire (@Serguei) September 19, 2023

Dès lors, toujours selon La Provence, Marcelino serait partant pour poursuivre également l’aventure, lui qui affiche sa détermination à redresser la barre sur le plan sportif. « Pour lui, il n'y a aucune raison de partir d'un point de vue sportif. Il attend une prise de décisions à la tête du club », explique à La Provence un proche de l’entraîneur de l’OM. Très touché par cette réunion, Longoria a en effet évoqué un départ immédiat, et cela explique les informations d’Eurosport Espagne annonçant sa démission. En conséquence, une réunion de crise avec toutes ces informations a lieu en ce moment au centre Robert Louis-Dreyfus, et il pourrait y avoir de grosses surprises. Plusieurs sources indiquent que Longoria devrait garder son poste, mais céder à la pression en limogeant Marcelino, qu’il ne verrait plus capable d’inverser la tendance actuellement. L’avenir de l’OM sur cette saison se joue en tout cas dans les prochaines heures, alors que la situation est toujours aussi floue.