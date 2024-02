Réunion d'urgence à l'OM, Gattuso et Longoria scandalisés

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la défaite à Lyon, le président de l'OM et l'entraîneur italien ont organisé une réunion d'urgence avec les joueurs afin de comprendre ce qu'il se passe dans le vestiaire marseillais.

Les supporters de l’Olympique de Marseille n’ont pas apprécié la copie rendue par leur équipe dimanche contre l’OL, et pour éviter que trois ans après les incidents qui avaient provoqué le départ de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria a rapidement pris les devants. Le correspondant de RMC dans la cité phocéenne révèle que ce lundi, le président de l’OM et son entraîneur ont tenu à organiser une réunion avec l’ensemble des joueurs présents à la Commanderie.

Gattuso pose la question qui fâche

Alors que cette défaite n’anéantit pas les chances de Marseille de finir dans le top 4 de la Ligue 1, Longoria souhaite crever l’abcès. Et Gennaro Gattuso est monté au créneau afin de savoir si le peu d’implication de ses joueurs contre Lyon était le signal que son vestiaire le lâchait. « Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le nous », a lancé le technicien italien, qui en retour n’a visiblement pas été remis en cause par les joueurs présents à ce rendez-vous.

Pablo Longoria n'a pas voulu taper du poing sur la table, mais le patron de l'Olympique de Marseille souhaite tout de même que chacun prenne ses responsabilités. « On m’a fait comprendre que Tudor était trop dur la saison passée, puisque ça ne travaille pas assez avec Marcelino. Il ne faut plus se chercher d’excuses et réagir avant qu’il ne soit trop tard et que la saison soit gâchée. Je suis prêt à tout entendre », a prévenu Pablo Longoria, conscient que désormais les supporters de l'OM l'ont aussi dans le collimateur et que sa manière de gérer le mercato devenait un sujet d'agacement à l'extérieur du club.

Cet homme m’étonnera toujours mdrrrr, les warseillais auraient besoin de lui, un numéro 6 dans l’entre jeu avec une créativité hors norme ferait totalement l’affaire mdrrrrr… #OLOM pic.twitter.com/TF4cvG954Q — Shiftyy  (@Sh1ftyyy_) February 5, 2024

En réponse à cela, quelques joueurs auraient pris la parole afin que tout le monde soit remobilisé, notamment pour la réception d'une faible équipe de Metz, vendredi soir au Vélodrome. A cette occasion, Florent Germain précise que dans les virages, cela pourrait chahuter très fort, les Ultras n'étant pas loin de péter les plombs après le spectacle pitoyable offert contre l'OL. Et ce n'est pas la première déception de la saison pour des supporters qui sont à bout de nerfs et devraient le faire savoir aux joueurs et aux dirigeants.