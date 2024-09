Rabiot signe à l'OM, Ismaël Bennacer dégoûté

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Ismaël Bennacer en fin de mercato, l’OM va définitivement abandonner la piste menant à l’international algérien de l’AC Milan après la signature pour deux ans d’Adrien Rabiot.

Il y a quelques semaines, l’Olympique de Marseille a fait le forcing pour s’attacher les services d’Ismaël Bennacer en toute fin de mercato. A la recherche d’un milieu de terrain pour compléter son effectif, Roberto De Zerbi s’était entretenu en personne avec l’international algérien de l’AC Milan, lequel a rapidement donné son feu vert pour rejoindre la cité phocéenne. Le deal n’a cependant pas abouti dans les temps, la faute aux départs trop tardifs de Jordan Veretout et d’Azzedine Ounahi. Au-delà de la date limite du mercato en France, les deux joueurs ont finalement fait leurs valises pour rejoindre l’OL en tant que joker pour l’un, et la Grèce où le mercato était toujours ouvert pour le second.

Riolo allume Rabiot, l'OM fait une très mauvaise affaire https://t.co/txLyF6GN2R — Foot01.com (@Foot01_com) September 16, 2024

Grâce à ces deux départs, l’OM a signé un coup inattendu sur le marché des transferts avec la signature d’Adrien Rabiot jusqu’en juin 2026. Une signature surprenante qui met fin à la piste Ismaël Bennacer, alors qu’une offensive marseillaise pour le Milanais était possible en janvier prochain. « L’arrivée imminente de Rabiot enterre la piste Bennacer pour cet hiver… » confirme le média Lions de l’Atlas sur X. C’est un beau dossier qui se referme pour l’OM, mais sans regrets et cela pour plusieurs raisons.

L'OM clôture le dossier Bennacer

D’abord car le club olympien va s’offrir les services d’un titulaire en Equipe de France à ce poste, mais aussi car de gros doutes entouraient l’état de forme de Bennacer en janvier prochain. Pour rappel, l’international algérien s’est récemment blessé avec l’AC Milan et va manquer plusieurs mois de compétitions. Miser sur l’Algérien de 26 ans n’aurait peut-être pas été la meilleure idée pour Mehdi Benatia, qui peut en revanche se réjouir d’avoir trouvé un accord avec Adrien Rabiot, tant l’international tricolore va donner une nouvelle dimension à l’effectif olympien. Au milieu de terrain, Roberto De Zerbi aura désormais le choix du roi avec Rabiot, Hojbjerg, Kondogbia ou encore Rongier pour seulement deux places devant la défense.