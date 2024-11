Rabiot s'en fiche de l'OM, Riolo prévient les fans

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines, Adrien Rabiot faisait le choix surprenant de rejoindre l'OM, libre de tout contrat. Et le milieu de terrain français est prêt à l'assumer, quitte à critiquer le... PSG.

Adrien Rabiot est un joueur de l'OM depuis quelques semaines. L'ancien milieu du PSG était libre de tout contrat et a été convaincu par le discours de Medhi Benatia et Pablo Longoria. Son choix est néanmoins surprenant et critiqué par pas mal de fans et observateurs, notamment du club de la capitale. Rabiot tente néanmoins de faire abstraction du contexte autour de sa personne pour continuer sa carrière du mieux possible. Aussi, il assume sa signature à Marseille. Récemment, il n'a pas hésité à critiquer le PSG et ses supporters, qui ne l'ont pas assez soutenu selon lui lorsque les choses allaient mal pour lui dans la capitale. Pour Daniel Riolo, Adrien Rabiot n'est juste qu'un mercenaire qui ne pense qu'à son parcours, plus qu'aux clubs dans lesquels il joue.

Rabiot, Riolo n'est pas dupe

Sur RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant le joueur marseillais : « Dans n’importe quel pays du monde, si tu fais le passage entre deux clubs de ce genre-là, tu prends beaucoup plus, mais beaucoup plus que ce qu’il a pris ici. Donc je ne sais même pas pourquoi il en parle en fait. Il a fait son choix de vie, qu’il fasse son choix de vie, de toute façon ça a toujours été un mercenaire, qui n’est attaché à rien. Il est attaché à sa petite personne et à sa petite carrière ». A 29 ans, Rabiot a encore pas mal de travail devant lui pour retrouver son meilleur niveau, même s'il monte en puissance avec l'OM. Sa sortie à Lens était notamment aboutie. Concernant les titres sur la Canebière, il devra, tout comme ses partenaires, faire bien plus pour rêver plus grand.