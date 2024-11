Départ ou pas cet été, Rabiot met l'OM en garde

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a réalisé un sacré coup sur le marché des transferts en s’attachant les services d’Adrien Rabiot. Il va maintenant falloir monter une grosse équipe pour donner envie à l’international français de rester.

Auteur d’un doublé avec les Bleus contre l’Italie lors de cette trêve internationale, Adrien Rabiot a fait le plein de confiance. Reboosté par sa grosse performance en Equipe de France, l’ex-milieu de terrain de la Juventus Turin a été excellent lors de la victoire de l'Olympique de Marseille face à Lens samedi après-midi. De mieux en mieux physiquement, le joueur formé au PSG va rapidement s’imposer comme l’un des tauliers de l’équipe. Sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2026, Adrien Rabiot s’inscrit à priori dans un projet à moyen terme au sein du club phocéen, au minimum pour deux ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Mais dans une interview accordée à Téléfoot, Adrien Rabiot a prévenu qu’il voulait une équipe compétitive et des joueurs forts à ses côtés pour rester à Marseille et viser de gros objectifs. « Si je me vois longtemps à l’OM ? Je ne sais pas. Comme je l’ai dis, je suis beaucoup à l’instinct. Ca dépendra de comment ça se passe, ce que je ressent personnellement sur cette saison-là, si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, d’aller plus loin. Je suis un compétiteur, je veux autour de moi des joueurs qui soient capables d’emmener cette équipe très loin » a déclaré le milieu de terrain olympien de 29 ans avant de conclure.

Rabiot veut une grosse équipe pour rester à l'OM

« Tout ça est à prendre en compte mais en tout cas, à chaque fois que je mettrais les pieds sur le terrain avec l’OM cette saison, je donnerais 100% pour aller le plus loin possible » a prévenu Adrien Rabiot, qui n’a pas fait dans la langue de bois face aux caméras de TF1 et qui est très cash avec Marseille. Certes, il est engagé à fond dans le projet de l’OM mais pour que cela dure dans le temps, il faudra que Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi continuent de monter une équipe ambitieuse dans les semaines et les mois à venir. Car l’objectif est clairement d’accrocher la Ligue des Champions cette saison, et pour y faire bonne figure l’an prochain.