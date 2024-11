Rabiot et l'OM, il y a un petit souci

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La signature d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille a suscité un énorme plaisir du côté du Vélodrome. Mais le milieu de terrain, qui retrouve l'équipe de France, n'a pas encore réellement brillé.

Didier Deschamps n'a pas hésité au moment de mettre Adrien Rabiot sur la liste pour les deux matchs de Ligue des Nations que la France va jouer en ce mois de novembre contre Israël et l'Italie. Malgré l'imbroglio du Mondial 2018, lorsque le milieu de terrain français avait refusé d'être suppléant, les deux hommes se sont depuis réconciliés, au point même que Rabiot est devenu un joueur de base pour le sélectionneur national. Alors, au moment où l'ancien joueur de la Juventus a décidé de s'engager avec l'Olympique de Marseille à la mi-septembre, et même si les performances du milieu de terrain de 29 ans ne sont pas encore au niveau attendu, Didier Deschamps a retenu Adrien Rabiot. Il est vrai que ce dernier a des circonstances atténuantes.

Rabiot doit encore progresser physiquement

En fin de contrat à la Juventus, et ayant fait le choix de ne pas prolonger son contrat, Adrien Rabiot s'est entraîné en solitaire durant l'été. Et même s'il s'était donné les moyens d'être au mieux lors de sa signature, cela ne vaut pas un travail collectif. Adrien Chantegrelet le confirme dans Le Parisien Adrien Rabiot n'est pas encore au point sur le plan physique, même s'il bosse dur avec le staff de l'OM. « Malgré des tests physiques intéressants à Marseille, le Français a pris du retard dans sa préparation et demeure encore en quête de continuité avant de retrouver de l’endurance qui en fera un vrai pilier de son club et de sa sélection », explique le journaliste. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Didier Deschamps, lequel sait que le milieu de terrain doit encore franchir un palier afin de revenir à 100%.

A deux jours du match contre Israël au Stade de France, le sélectionneur a renouvelé sa confiance à Adrien Rabiot. « Adrien revient, même s’il n’est pas encore au top. C’est normal car il a eu un arrêt assez important », a expliqué Didier Deschamps, qui donne encore du temps à son milieu de terrain. Que les supporters de l'Olympique de Marseille se rassurent, si pour l'instant le joueur formé au PSG n'a pas encore cassé la baraque, le meilleur est probablement à venir quand il aura rattrapé son retard sur le plan physique.