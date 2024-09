Officiel ‍: Adrien Rabiot signe à l’OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Seulement quelques minutes après l’annonce de la rumeur menant Adrien Rabiot à l’OM, le club marseillais a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale », a publié sur Twitter le club olympien, qui signe donc un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant le milieu de terrain de l’équipe de France formé au PSG. Un dossier mené de main de maître et en toute discrétion par Mehdi Benatia ces derniers jours, et qui s'est concrétisé avec cet accord trouvé sur un contrat de deux ans, et une copieuse prime à la signature.