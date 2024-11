Quentin Merlin rechute, coup dur pour l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Longtemps blessé à la cuisse en septembre après un rassemblement en Equipe de France Espoirs, Quentin Merlin a mis du temps avant de revenir.

Enfin disponible depuis trois matchs, le latéral gauche de l’OM a reçu une très mauvaise nouvelle ce week-end. Sorti par précaution suite à une gêne à cette même cuisse face à Auxerre vendredi soir, l’ancien défenseur du FC Nantes va déclarer forfait pour le rassemblement des Bleuets. Et pour cause, Quentin Merlin aurait rechuté selon le compte La Tribune OM, balayant ainsi la rumeur d’une possible blessure diplomatique. Un coup dur de plus pour Roberto De Zerbi, qui va maintenant croiser les doigts pour que cette rechute soit la moins importante possible.