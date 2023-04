Quatre cadres claquent la porte, catastrophe à l’OM ?

Dans : OM.

Comme chaque année avec Pablo Longoria, le mercato estival sera mouvementé et promet des bouleversements à l’OM. Sur le plan des départs, les mauvaises nouvelles pourraient s'enchainer dans plusieurs dossiers majeurs.

Le prochain mercato d’été n’échappera pas à la règle. En effet, que l’Olympique de Marseille termine dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions ou pas, l’été sera chaud en Provence. Dans son édition du jour, L’Equipe se projette sur le prochain mercato du club phocéen et à priori, les mouvements seront nombreux. Dans le sens des arrivées comme dans celui des départs.

Le gros chantier de l’été pourrait être le départ de Mattéo Guendouzi. Le vice-champion du monde 2022 n’est plus un titulaire aux yeux d’Igor Tudor et pour l’OM, il est grand temps de le vendre avant que sa valeur marchande s’effondre, d’autant que l’ex-milieu de terrain d’Arsenal a toujours une très belle cote en Premier League. Au club, on insiste sur le fait que le départ de Mattéo Guendouzi sera la grosse vente de l’été, celle qui va permettre au club de réaliser une belle plus-value.

Guendouzi sur le départ, Ünder aussi ?

Excellent l’an passé avec Jorge Sampaoli et précieux lors de la première partie de saison avec Igor Tudor, l’international tricolore plaît à Aston Villa, West Ham et Newcastle. L’OM n’aura donc aucun mal à le vendre et espère en tirer plus du double de son prix d’achat qui était légèrement supérieur à 10 millions d’euros. Au rayon des départs, trois autres titulaires peuvent partir : Cengiz Ünder, dont la valeur marchande a également bondi, au club depuis deux ans et titulaire cette saison mais dont le départ ne serait pas trop préjudiciable avec les présences au club de Harit, Malinovskyi, Ounahi ou encore Payet.

Au rayon des titulaires, le flou entoure également l’avenir de Jonathan Clauss, dont le salaire est bien loin de certains tauliers et qui fait l’objet d’un intérêt concret de l’Atlético de Madrid. Prolongation (et revalorisation) ou départ, le statu quo ne semble en tout cas pas envisageable pour l’ancien défenseur droit du RC Lens. Dans le secteur défensif, Sead Kolasinac est également dans le flou.

Longoria se penche déjà sur les arrivées

En fin de contrat, le Bosnien a reçu une offre de prolongation de deux ans de la part de l’OM mais pour l’heure, les discussions bloquent sur le salaire de l’ancien « tank » d’Arsenal. Une situation qui s'enlise car faute de prolongation, le risque de le voir partir grandit sérieusement. C’est potentiellement quatre titulaires actuels qu’Igor Tudor pourraient donc perdre l’été prochain. Mais l’entraîneur croate peut se rassurer, Pablo Longoria a plus d’un tour dans son sac et a déjà coché un certain nombre de noms pour venir renforcer l’effectif marseillais la saison prochaine dont Ndicka, Uribe, Mara, Balogun, Blas ou encore Lafont et Sahi Dion.