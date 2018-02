PSG-OM : Neymar sujet de discorde entre Germain Sr et Germain Jr

Dans : OM, PSG, Coupe de France, Coupe.

Avant le match PSG-OM de dimanche dernier, Valère Germain avait titillé Neymar en affirmant que la star brésilienne du Paris SG en faisait trop sur les terrains, et que son côté chambreur était agaçant au point de parfois mériter de se faire secouer. Interrogé sur le cas Neymar, qui sera évidemment absent ce mercredi soir lors du PSG-OM en Coupe de France, Bruno Germain n'est pas vraiment d'accord avec son fils. Car pour l'ancien joueur des deux clubs, Neymar n'est pas dans la provocation volontaire.

« C’est vrai que, parfois, on le perçoit comme ça. Mais, au final, je ne sais même pas si c’est de la « chambre ». C’est juste un gars qui adore le ballon et qui a toujours joué comme ça. C’est du foot champagne, je ne suis même pas sûr qu’il veuille ridiculiser ses adversaires. C’est sa façon d’être sur le terrain, il s’amuse. Parfois, ça peut être ch…, c’est vrai, mais il a tellement de qualités, explique, dans Le Parisien, le père de l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui avoue que le forfait de Neymar pour ce match de Coupe n’est pas anodin. Quand on a un tel joueur offensif, ça aide. On l’a vu dimanche dernier où il est impliqué sur les 2e et 3e buts. Pour l’OM, il vaut mieux que Neymar soit absent. Et, face au Real Madrid, ce serait un réel coup dur pour Paris s’il n’arrivait pas à le récupérer. »