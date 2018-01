PSG, OM, MHSC, ce Marseillais fait une annonce

Dans : OM, PSG, MHSC, Bundesliga.

Né à Marseille, Benjamin Stambouli a connu l’OM comme premier club à l’âge de six ans. Mais ensuite, il a suivi son technicien de père avant d’effectuer sa formation à Montpellier, et d’y connaître des débuts professionnels. Après un passage à Tottenham, c’est à la surprise générale du côté de Paris que le milieu de terrain défensif est revenu sur le devant de la scène. Une expérience que l’actuel joueur de Schalke 04 a apprécié, et il ne s’en cache pas. Mais quand il est interrogé sur Canal+ sur l’éventualité de revenir en Ligue 1 et notamment du côté de Marseille, sa réponse est sans équivoque : ce n’est pas prévu au programme.

« Je le prends comme une réussite. Jouer à Paris dans sa carrière, c'est quelque chose de marquant ! De plus je ne m'attendais pas à jouer autant, on en avait parlé avec le coach Laurent Blanc et Jean Louis-Gasset. L'OM ? Si je dois revenir un jour en France, ce sera à Montpellier », a prévenu Benjamin Stambouli, qui possède un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2020 avec le club allemand, et donc le temps de voir venir pour son avenir.