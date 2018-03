PSG-OM : Le parcage visiteur du Parc saccagé par les fans de l'OM

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Voir le parcage visiteur du Parc des Princes être rempli par des supporters adverses est de plus en plus rare, et cela ne risque pas de s’arranger. Privés de Classique dimanche, les fans de l’OM avaient été autorisés à venir à Paris en petit comité ce mercredi, pour le match de Coupe de France. Et les 400 fans olympiens présents n’ont clairement pas donné une bonne image des supporters. Selon L’Equipe, 137 sièges ont été dégradés tandis que les sanitaires ont été cassés pour être ensuite utilisés comme projectiles à l’encontre de supporters parisiens dans la tribune latérale. Heureusement sans blessés. Cela bien évidemment sans compter les nombreux fumigènes allumés avant et pendant la rencontre.

Des fumigènes ont également été allumés dans les tribunes habituelles des supporters du PSG. Pour ne rien arranger, des supporters des deux camps ont tenté de s’affronter selon les forces de l’ordre, avec un rendez-vous qui avait été donné à la fin du match, mais les policiers et CRS ont pu empêcher cette bagarre d’avoir lieu. A l’heure où les Ultras tentent de braver les interdits et de montrer qu’ils sont capables de soutenir leur équipe sans devoir provoquer des mobilisations hors-normes de forces de l’ordre, ce comportement tombe très mal. Nul doute que les pouvoirs publics en prendront note…