OM : Après Aouar, l’Algérie craque sur Maxime Lopez

Non, ce n’est pas une dernière rumeur de transfert au sujet d’un joueur qui s’est montré plutôt solide dans la mauvaise passe de l’Olympique de Marseille.

Mais grâce à ses performances, le milieu de terrain intéresse la sélection algérienne. Après Housem Aouar, un autre joueur français originaire d’Algérie est ainsi dans le viseur. Le Minot n’a jamais caché son attachement au pays dont sa mère est originaire, et son frère, qui évolue en Ligue 2 au Paris FC, a déjà disputé des matchs avec les sélections de jeunes des Fennecs.

Selon Le Buteur, le sélectionneur national aimerait prochainement entrer en contact avec Maxime Lopez afin de lui faire part de son intérêt. Des discussions à ce sujet, de manière informelle, ont déjà eu lieu avec son entourage et sa famille. Actuellement, le milieu de l’OM enchaine les matchs avec les espoirs français, et continue d’en profiter pour parfaire sa progression. A 21 ans, comme Aouar, il devrait privilégier son évolution dans son club et repousser certainement à plus tard un éventuel choix sur sa nationalité sportive. Mais l’Algérie le surveille en tout cas de près si jamais la porte des Bleus ne venait pas à s’ouvrir à lui dans les années à venir.