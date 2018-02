PSG-OM : La petite phrase qui tue de Eyraud pour chauffer le Classique

Dans : OM, Coupe de France, PSG, Coupe.

Deux PSG-OM en quelques jours, le calendrier et le tirage au sort ont encore une fois gâté les amoureux des gros matchs. Entre le match de championnat et celui de Coupe de France, les Olympiens iront deux fois de suite dans la capitale. Forcément, Jacques-Henri Eyraud a été interrogé sur ce coup du sort en quart de finale de la Coupe de France. Objectivement, ce ne peut pas être considéré comme une bonne nouvelle pour l’OM, même si l’adage dit qu’il vaut mieux affronter Paris au cœur de la saison et concentré sur la Ligue des Champions, plutôt qu’en finale où les Parisiens sont injouables quand ils sont à 90 minutes d’un titre. Désireux de prendre le contre-pied du sentiment général, le président de l’OM a néanmoins lancé cette petite phrase sur TF1 pour bien faire comprendre que son équipe était au moins aussi en forme que le PSG.

« Je pense que c'était le pire tirage... pour le PSG », a réagi JHE, expliquant ainsi que le leader de la Ligue 1 avait beaucoup à craindre d’une équipe marseillaise qui avait en effet donné beaucoup de fil à retordre à son rival lors du match aller en championnat, passant à quelques secondes de la victoire.