PSG-OM : Attaquer Neymar ? Germain s'est ridiculisé accuse Benarbia

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Valère Germain, habituellement discret, a changé ses habitudes avant le premier des deux PSG-OM au menu de ces prochains jours. L'attaquant de l'Olympique de Marseille, qui a finalement effacé ou presque Kostas Mitroglou de l'effectif phocéen, s'est attaqué à Neymar de de façon radicale en estimant que la star brésilienne du Paris SG méritait de se faire secouer sur les pelouses de Ligue 1 en raison de ses trop nombreuses provocations.

Evoquant la sortie de Valère Germain, Ali Benarbia estime que ce dernier a perdu une belle occasion de se taire, n'étant pas réellement bien placé pour dire du mal de Neymar. « Le fait qu’il soit né à Marseille et supporter de l’OM plus ou moins avant, alors il se sent obligé de trouver quelque chose de négatif à dire sur Neymar, mais c'est en tant que supporters marseillais et désormais joueur. Quand t’es avant-centre, comme lui, et que tu as la chance d’avoir un Neymar en Ligue 1, normalement tu n’envoies que des fleurs surtout quand tu ne fais pas partie des meilleurs attaquants de notre Championnat. Là, il en rajoute et en fait trop, alors que des fois il est trop discret... », constate, sur RMC, Ali Benarbia, pas vraiment convaincu que Valère Germain a eu raison de s'en prendre aussi frontalement à Neymar, dont la participation au PSG-OM de dimanche soir est encore incertaine.