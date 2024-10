Problème identifié, l’OM sait comment débloquer Wahi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Recruté pour 25 millions d’euros (hors bonus) cet été, Elye Wahi ne justifie pas le montant de son transfert. L’attaquant de l’Olympique de Marseille peine à s’adapter à sa nouvelle équipe. Si certains s’interrogent sur son niveau, l’un de ses anciens formateurs à Montpellier voit surtout un problème mental.

Pour Elye Wahi, ce déplacement à Montpellier dimanche soir tombe peut-être au meilleur des moments. L’attaquant de l’Olympique de Marseille va fouler la pelouse de la Mosson, celle qui l’a vu se révéler en Ligue 1, dans une période difficile sur le plan individuel. Depuis son arrivée cet été, le successeur annoncé de Pierre-Emerick Aubameyang ne répond pas du tout aux attentes.

Son compteur reste bloqué à un petit but en six matchs de Ligue 1, c’était sur penalty face à Brest (5-1) il y a deux mois. Il n’empêche que le concurrent de Neal Maupay garde les faveurs de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Le coach italien croit au potentiel de son avant-centre à qu’il devra accorder une attention particulière. C’est effectivement le conseil donné par Francis De Taddéo. L’ancien formateur d’Elye Wahi dans l’Hérault se souvient d’un joueur fragile sur le plan mental. Et qui nécessite un accompagnement spécial de la part du staff technique.

Wahi a besoin d'attention

« Il a besoin de temps, il faut le guider en fonction de ses caractéristiques et de ses besoins, a conseillé le directeur du centre de formation de Metz, contacté par le quotidien régional La Provence. Il faut l'encourager, aussi. Quand ça ne va pas, il est souvent déçu pour les autres parce qu'il n'aime pas décevoir et voudrait toujours faire plaisir. Il intériorise beaucoup, ne s'en fout pas. Il faut l'aider à mettre des mots là-dessus. C'est aussi une affaire d'affection. » Pour obtenir le meilleur de son attaquant titulaire, Roberto De Zerbi devra se mettre à la câlinothérapie.