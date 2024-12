Privé de ses supporters à Saint-Etienne, l’OM proteste

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce samedi, l’Olympique de Marseille a annoncé sa colère face à la nouvelle interdiction de déplacement dont ses supporters ont été frappées pour le 32e de finale de la Coupe de France contre l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard.

« Une fois encore, et comme trop souvent depuis des mois, les supporters de l’Olympique de Marseille ne se déplaceront pas à Saint-Etienne à l’occasion des 32èmes de finale de Coupe de France » regrette le club présidé par Pablo Longoria dans un communiqué officiel avant de poursuivre. « En signe de soutien à nos fidèles supporters, et en guise de protestation contre cette politique abusive des autorités locales et nationales, le capitaine de l’OM arborera le brassard « Comme un seul OM ». Ce message, né lorsque les stades étaient vides en raison de la pandémie de Covid, est désormais floqué sur les tenues dès lors que les supporters olympiens sont interdits de déplacement. L’Olympique de Marseille ne renoncera pas et continuera à se battre pour que ses supporters puissent se déplacer et défendre les couleurs olympiennes, partout en France » écrit le club olympien, très agacé par la situation et qui ne se cache pas pour le faire savoir.