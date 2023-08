Pour Bamo Meïté, l'OM sait déjà qui sacrifier

Dans : OM.

Après l'arrivée d'Amir Murillo, l'OM veut encore un dernier joueur pour compléter sa défense. L'heureux élu est le Lorientais Bamo Meïté. Pour faire plier les Merlus, les Marseillais ont trouvé une monnaie d'échange intéressante.

Comme nombre de clubs en ce moment, l'OM agit vite et plutôt bien dans cette fin de mercato. Les Phocéens ont enregistré le départ de Mattéo Guendouzi à la Lazio mais aussi l'arrivée du Panaméen Amir Murillo en provenance d'Anderlecht. Après deux mois estivaux intenses, l'OM n'a quasiment plus de manques dans son effectif. Néanmoins, un petit défenseur central ne serait pas de trop et la révélation lorientaise Bamo Meïté est ciblée. Pas facile de convaincre le président Loic Féry de céder sa pépite, heureusement Pablo Longoria a plus d'un tour dans son sac.

Echange Bamo Meïté-Isaak Touré en bonne voie

En effet, pour éviter un transfert onéreux de dernière minute, le président marseillais privilégie un échange de joueurs selon Foot Mercato. Pour acquérir Bamo Meïté le plus vite possible, l'OM offre Isaak Touré en échange. Le premier partirait à l'OM, le second irait à Lorient. Pas d'argent supplémentaire à mettre sur la table en théorie. Toutefois, Longoria a ajouté le fait que l'OM bénéficierait d'une priorité de rachat pour Touré ainsi que d'un pourcentage à la revente sur un futur transfert de Touré.

Tout ceci a l'air bien plus avantageux pour l'OM que pour Lorient, pourtant les Merlus sont sensibles au projet marseillais. Selon Foot Mercato, les négociations avancent vite et bien entre les deux parties et pourraient se finaliser avant la date butoir du 1er septembre. Même si Lorient perdrait un superbe talent avec l'Ivoirien Meïté (21 ans), Isaak Touré n'a rien à lui envier. Plus jeune (20 ans) que son homologue breton, l'ancien havrais avait impressionné à Auxerre lors de son prêt la saison dernière. À part à l'OM, Touré a réussi partout où il est passé et possède encore une belle marge de progression. Si l'échange aboutit, il sera intéressant de voir qui de Lorient ou de l'OM aura fait la meilleure affaire sportive avec les deux jeunes défenseurs.