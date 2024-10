OM ‍: Paul Pogba à Marseille, l'offre est envoyée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, le nom de Paul Pogba est cité du côté de Marseille. Et les rumeurs se confirment puisque des négociations avancées seraient actuellement en cours entre le joueur de la Juventus Turin et l’OM.

Après avoir recruté Adrien Rabiot au mois de septembre, l’Olympique de Marseille va-t-il mettre la main sur un nouveau milieu de terrain de l’Equipe de France dans les semaines à venir ? Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses autour d’une potentielle signature de Paul Pogba dans la cité phocéenne. Suspendu pour dopage à l’été 2023, le milieu de terrain de la Juventus Turin a vu sa sanction réduite et sera de nouveau autorisé à jouer au football en mars prochain. Une excellente nouvelle pour l’ancien Mancunien, qui devrait repartir d’une feuille blanche puisque selon la presse italienne, Paul Pogba va résilier son contrat avec la Juventus Turin et sera bientôt libre.

Paul Pogba à l'OM, c'est du sérieux ! https://t.co/teSCFY5Lxh — Foot01.com (@Foot01_com) October 8, 2024

Une aubaine pour les clubs potentiellement intéressés à l’idée de relancer le joueur de seulement 31 ans. Parmi eux figureraient l’Olympique de Marseille, une tendance confirmée par le journaliste Malick Traoré sur son compte X. « L’OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de janvier » a publié le journaliste de NCI Television. De quoi provoquer des papillons dans le ventre des supporters marseillais, qui n’en croient pas leurs yeux et qui rêvent d’accueillir dans les semaines à venir un joueur tel que Paul Pogba.

Discussions avancées entre Pogba et l'OM ?

La question est maintenant de savoir si financièrement, les moyens du club olympien permettent une telle signature. Car même si pour se relancer, Pogba sera certainement prêt à consentir quelques efforts financiers, il est toujours utile de rappeler que l’international français touchait huit millions d’euros nets au moment de revenir à la Juve en provenance de Manchester United en juillet 2022. Après avoir convaincu des joueurs tels que Greenwood, Hojbjerg ou Rabiot, qui ont l’expérience des très grands clubs européens, il est clair que l’OM frapperait un très gros coup avec une signature de Pogba, ne serait-ce que sur le plan marketing. Sportivement, le natif de Lagny-sur-Marne a encore beaucoup à donner, lui qui ne peut exprimer son talent depuis sa suspension il y a un an.