Pogba à l’OM, le scénario se dessine

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Grâce à la réduction de sa suspension pour dopage, Paul Pogba pourra reprendre la compétition en mars prochain. D’ici là, le milieu français aura probablement quitté la Juventus Turin pour une destination encore méconnue. Parmi les pistes annoncées, l’Olympique de Marseille fait partie des plus crédibles.

Malgré les suites de l’affaire, Paul Pogba peut à nouveau se concentrer sur le football. Le procès de ses proches pour séquestration et tentative de racket vient d’être fixé au 26 novembre. Mais ce n’est sûrement pas la priorité du milieu de terrain soulagé par le Tribunal Arbitral du Sport. Grâce à la réduction de sa suspension pour dopage, passée de quatre ans à 18 mois, le Français pourra retrouver la compétition en mars prochain, sans doute loin de la Juventus Turin.

Paul Pogba n’entre plus dans les plans du cador italien qui a bien entamé des discussions pour la rupture de son contrat. Prochainement libre, la « Pioche » pourra choisir parmi ses courtisans. Et pourquoi pas l’Olympique de Marseille ? A en croire le site spécialisé Transfermarkt, avec 76%, l'OM est le club qui a le plus de chance de récupérer Paul Pogba dans les prochains mois. De quoi rêver d'un scénario qui verrait l'international français à Marseille pour les supporters olympiens. Lorsqu’on l’interroge sur le sujet, l’ancien joueur de Manchester United botte cependant en touche et rappelle qu’il s’agit surtout d’une plaisanterie de son ami Patrice Evra.

L'exposition idéale pour un retour en Bleu

La piste paraît néanmoins crédible pour plusieurs raisons. Ces derniers mois, et notamment avec Adrien Rabiot, le club phocéen a démontré sa capacité à convaincre de grands joueurs en quête de rebond. L’Olympique de Marseille laisse rarement insensible et la perspective de se relancer dans son pays natal pourrait bien intéresser Paul Pogba. L’international tricolore en profiterait pour découvrir la Ligue 1 et pour s’offrir une belle exposition en vue d’un éventuel retour en équipe de France. Un duo dans l’entrejeu avec Rabiot ne pourrait qu’attirer l’attention du sélectionneur Didier Deschamps, que l’on sait en manque de cadres chez les Bleus. Il serait étonnant que l’Olympique de Marseille et Paul Pogba ne réfléchissent pas à cette hypothèse.