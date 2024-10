Paul Pogba à l’OM, l’Arabie Saoudite intervient

Dans : OM.

Paul Pogba a été autorisé à reprendre le cours de sa carrière et l’international français, bientôt libéré par la Juventus Turin, intéresse l’OM mais également des clubs en Arabie Saoudite dont Al-Nassr.

Depuis quelques semaines, le nom de Paul Pogba est sur toutes les lèvres à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le milieu de terrain de la Juventus Turin, suspendu pour dopage, a été autorisé par le Tribunal arbitral du sport à reprendre le cours de sa carrière à partir du mois de mars. La Juventus Turin a de très grandes chances de libérer l’international français, lequel va donc pouvoir s’engager dans le club de son choix et selon Team Talk, deux clubs se dégagent dans la course à la signature de Paul Pogba. Le premier n’est autre que… Marseille.

En effet, le média anglais confirme la piste olympienne pour Pogba, très apprécié par Roberto De Zerbi, lequel serait un « admirateur » de l’ancien joueur de Manchester United. Après avoir mis la main sur Rabiot et Hojbjerg, le technicien italien verrait d’un très bon oeil la venue de Pogba afin de compléter son milieu de rêve. Mais dans ce dossier, l’OM aura un concurrent de taille dont les moyens financiers sont infiniment plus élevés que ceux de Marseille. Team Talk révèle en effet que le club saoudien d’Al-Nassr est également très chaud sur le dossier et envisage de faire une offre très importante à Paul Pogba.

Un duel entre Al-Nassr et l'OM pour Pogba ?

L'idée du club jaune et bleu est de le convaincre le joueur de rejoindre la Saudi Pro League afin de se relancer dans un championnat au rythme peu élevé et qui peut donc convenir à Pogba, qui n’a pas joué depuis plus d’un an. Al-Nassr compte évidemment jouer à fond la carte Cristiano Ronaldo pour convaincre « La Pioche » d’accepter la proposition saoudienne. Reste maintenant à voir si l’intérêt de Marseille se concrétisera également par une offre et si oui, quel projet sera privilégié par Paul Pogba. Financièrement, il est évident que Marseille ne pourra pas lutter avec Al-Nassr, mais le projet sportif vendu par Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia aura peut-être de quoi faire douter le champion du monde. C'est en tout cas ce que tout le monde espère dans la cité phocéenne.