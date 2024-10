Pogba à l'OM, Benatia est au travail

Dans : OM.

Paul Pogba va bientôt pouvoir faire son retour à la compétition suite à la réduction de sa suspension pour dopage. L'OM croit en sa chance de pouvoir le récupérer librement.

L'OM a fait fort l'été dernier lors du marché des transferts. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont travaillé main dans la main afin de donner le meilleur effectif possible à Roberto De Zerbi. Cerise sur le gâteau, Adrien Rabiot a même débarqué libre de tout contrat ces derniers jours. De quoi rehausser encore un peu plus les ambitions de l'OM cette saison en Ligue 1, même si les noms ne font pas gagner des matchs. Mais le projet phocéen semble bel et bien travaillé autour de l'arrivée de certains noms. Et le prochain pourrait être nul autre que... Paul Pogba ! Le champion du monde 2018, qui a récemment vu sa suspension de 4 ans pour dopage être réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport, pourra revenir sur les terrains en mars 2025. Mais ça ne devrait pas être à la Juve. Comme rappelé par Fabrizio Romano, des discussions vont avoir lieu avec la Vieille Dame pour trouver un accord et mettre un terme au contrat de la Pioche.

Pogba à Marseille, le rêve est permis

Selon les derniers échos de Live Foot, Medhi Benatia est à l'affût dans ce dossier. Le directeur sportif marocain de l'OM connait bien Pogba, pour avoir évolué avec le Français à la Juve. Aussi, la direction phocéenne sait que la présence de ses amis Geoffrey Kondogbia et Adrien Rabiot pourrait changer la donne. Reste à savoir si un accord pourrait être trouvé au niveau du salaire, même si Paul Pogba va devoir revoir ses prétentions à la baisse pour retrouver un club. Mais une signature à l'OM, dans un projet qui se veut de plus en plus ambitieux, pourrait être l'opportunité parfaite pour l'ancien de Manchester United et le club phocéen.