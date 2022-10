Payet viré, deux recrues à l'OM cet hiver ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal risque d’être agité à l’OM, où Gerson est sur le départ après les déclarations de son père dans L’Equipe ce mardi.

Taulier de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Gerson a été relégué au rôle de remplaçant par Igor Tudor. Lors des trois derniers matchs, toutes compétitions confondues, l’international brésilien n’est même pas entré en jeu. Trop c’est trop pour Marcao, le père de Gerson, qui a lancé dans L’Equipe que son fils allait quitter Marseille lors du mercato hivernal. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés » a-t-il lancé. Et visiblement, Gerson pourrait bien ne pas être le seul taulier de l’OM de Sampaoli à faire ses valises. Selon le quotidien national, un départ de Dimitri Payet est également à l’étude.

Gerson, Gueye et Payet vendus cet hiver ?

Effectivement, L’Equipe dévoile dans son édition du jour que Gerson, comme Dimitri Payet et Pape Gueye, fait partie des joueurs que Pablo Longoria est enclin à faire partir dès le mois de janvier. Dans un monde idéal, le président de l’OM aimerait vendre les trois milieux de terrain et recruter deux nouveaux joueurs pour tourner avec Harit, Ünder et Guendouzi en soutien de l’avant-centre, qui est le plus souvent Alexis Sanchez mais qui peut également être Bamba Dieng ou encore Luis Suarez. Reste maintenant à voir comment Dimitri Payet réagira à cette annonce, lui qui a signé un contrat de « Marseillais à vie » sous la présidence de Jacques-Henry Eyraud et qui a encore répété récemment qu’il avait la ferme intention de terminer sa carrière à Marseille. De toute évidence, il ne sera pas simple pour Pablo Longoria de boucler le départ de Dimitri Payet.