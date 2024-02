Payet pas si fort à l'OM, le tacle de Valbuena

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dimitri Payet a marqué l'OM des dernières années avec de magnifiques buts et des gestes de classe. Néanmoins, où le situer dans l'Histoire de l'OM ? Mathieu Valbuena essaye une comparaison entre lui et le Réunionnais. Il ne ménage pas son ex-coéquipier.

Dimitri Payet est-il une légende de l'OM ? Un débat qui peut diviser les nombreux supporters du club phocéen. Le Réunionnais a offert de grandes émotions au stade Vélodrome pendant près d'une décennie. Il a marqué plus de 100 buts avec l'OM, dont certains particulièrement beaux. Il a amené le club en finale de coupe d'Europe en 2018 et il a montré un amour du club sincère. Néanmoins, il n'a jamais rien gagné avec les Olympiens, aucun championnat ou coupe nationale. De quoi le mettre en-dessous des joueurs des années 1990. Mais, qu'en est-il par rapport à l'un de ses contemporains ?

Valbuena tacle Payet et allume les « footix »

Par exemple, Mathieu Valbuena qui a joué à l'OM de 2006 à 2014 et notamment sa dernière saison aux côtés de Dimitri Payet. Le Girondin de naissance est-il plus important que Payet dans l'Histoire de l'OM ? Massilia Zone s'est posé la question et a demandé son avis à Valbuena dans une interview vidéo. L'ancien marseillais, consultant occasionnel de RMC, ne s'est pas démonté et a analysé les choses. S'il encense les qualités techniques de Payet, il s'estime meilleur d'un point de vue global. Ceux qui pensent le contraire n'aiment pas le foot ou sa propre personne, selon lui.

🔵⚪️ | Qui a le plus marqué l’histoire de l’Olympique de Marseille entre Mathieu Valbuena 🇫🇷 et Dimitri Payet 🇫🇷 ?



Réponse de Valbuena en vidéo !!



Pour l’interview complète 👉🏻 rdv sur YouTube avec ⁦@MassiliaZone⁩ #TeamOM pic.twitter.com/q76Xhnr7Ei — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 3, 2024

« Déjà pour moi, poser cette question… Elle ne devrait même pas exister cette question. Mais bon, après ça les footix répondront Dimitri. Moi, sincèrement, je vais te dire que Dimitri il a énormément de talent. Je te l’ai dit quand tu m’as posé la question. C’est vrai que c’est quelqu’un d’agréable à voir jouer, avec qui jouer. Ce ne fut pas mon meilleur ami dans un vestiaire mais il fait partie des joueurs que j’aime beaucoup. Le problème de Dimitri c’est qu’il a manqué un peu trop de régularité. L’objectivité, beaucoup ne l’auront pas et les footix diront Dimitri. Après, les vrais reconnaîtront ceux qui ont gagné beaucoup de choses à l’OM. Footballistiquement, je pense que Dimitri peut être supérieur à moi. Mais, je pense que mentalement, il ne peut pas m’atteindre », a t-il lâché avec franchise. Une pique pas si étonnante quand on se souvient des tensions qui existaient entre les deux hommes à l'OM en 2014.