Payet légende de l’OM, il n'est même pas au niveau de Valbuena

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Buteur contre Ajaccio samedi malgré la défaite de l’OM, Dimitri Payet a atteint la barre des 100 buts et des 100 passes décisives en Ligue 1.

Un bilan colossal pour l’international réunionnais, car rares sont les joueurs, tous championnats confondus, à pouvoir présenter une telle feuille de statistiques. Dimitri Payet, qui défend les couleurs de l’Olympique de Marseille pour la huitième année, a assurément marqué l’histoire du club phocéen. Mais fait-il pour autant partie des légendes du club phocéen ? Le débat existe chez les supporters de l’OM et chez les observateurs. Dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Jérôme Rothen a abordé le sujet. Et si pour l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco, il est clair que Dimitri Payet a marqué l’histoire de l’Olympique de Marseille, difficile en revanche d’en faire une légende.

Valbuena a plus marqué l'histoire de l'OM que Payet selon Rothen

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)

A titre comparatif, Jérôme Rothen estime par exemple qu’un joueur pour Mathieu Valbuena, qui n’est pas plus une légende de l’OM que Payet, a tout de même davantage marqué l’histoire du club olympien avec de belles épopées et des buts marquants en coupe d’Europe. « Pour comparer, Mathieu Valbuena, il a fait 8 ans à Marseille. C'est énergivore dans ce club-là, il faut durer. Et il a été champion de France, il a fait des épopées en Coupe d'Europe, il a des matchs et des buts qui ont marqué (Dortmund, Liverpool). Je pense qu'il a plus marqué l'histoire de l'OM que Dimitri Payet. Mais je ne le mets pas dans le mot "légende" pour autant. Est-ce que Dimitri Payet a fait gagner un Classico ? Je crois, oui. Il me semble qu'il met un coup-franc pour (Florian) Thauvin qui marque au Parc des Princes » a analysé Jérôme Rothen, admiratif de la carrière de Dimitri Payet mais qui refuse pour autant d’en faire une légende d’un club tel que l’OM qui a connu de très grands joueurs dans sa longue histoire. Et l'ancienne patte gauche de Caen et du PSG notamment ne place donc même pas Payet à la hauteur de Valbuena dans cette histoire si riche de l'OM.