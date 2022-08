OM : Tudor viré ? Réunion d'urgence à Marseille

Dans : OM.

La défaite de l'OM dimanche contre Milan devant 60.000 supporters au Vélodrome a provoqué un électrochoc. Igor Tudor inquiète les supporters, et au sein du vestiaire marseillais la révolte gronde.

Après des matchs de préparation globalement ratés, l’OM disputait contre son vieil ennemi milanais une ultime rencontre à une semaine de la reprise de la Ligue 1, et pour cela le club phocéen pouvait compter sur un chaud public. Mais c’est peu dire que la défaite (0-2) contre les champions d’Italie a douché l’enthousiasme au point même que Dimitri Payet et ses coéquipiers ont été sifflés. Et plus que les joueurs, c’est désormais Igor Tudor qui est au cœur de l’ouragan, l’entraîneur choisi par Pablo Longoria pour succéder à Jorge Sampaoli ayant connu bien des déboires depuis sa signature. Entre le départ de son adjoint en quelques jours, ses soucis avec Gerson et Amavi, son désir de faire partir Dieng et surtout un système qui ne fonctionne pas, la tension est désormais grande. Au point même que Sport Med TV affirme qu’après le coup de sifflet final du match contre Milan, cela a secoué dans les coulisses du Vélodrome.

Le vestiaire de l'OM en furie après la défaite face à Milan

Tandis que les réseaux sociaux s’enflammaient déjà, le média spécialisé lançait une bombe. « De vives tensions sont apparues dans le vestiaire après OM-Milan dimanche soir. Plusieurs sources font état d’une réunion de crise cette semaine avec Pablo Longoria à la demande de certains cadres, dont Dimitri Payet », annonçait Sport Med TV. Et même chez les supporters les plus ardents de l’Olympique de Marseille, on commence à afficher ses doutes sur la capacité d’Igor Tudor de mener le club cette saison avec un retour en Ligue des champions d’autant plus compliqué que l’OM ne bénéficiera d’aucune protection et peut tomber sur trois grosses équipes dès la première phase. Pour le célèbre @Treize013, Pablo Longoria doit clairement se poser la question de l’avenir de l’entraîneur croate. « Il faut laisser le temps à Igor Tudor ? Non, justement, on n’a pas le temps. La Ligue 1 commence dans une semaine, la LDC dans même pas un mois… ». J’étais pour qu’on lui laisse du temps au début, bien évidemment. Mais là, c’est trop flagrant. L’AC Milan est largement au-dessus sur le match, et depuis le stade, on ne dirait même pas qu’ils jouent à 100% », confie l’influenceur marseillais. Les prochains jours pourraient être très chauds du côté de la Commanderie.