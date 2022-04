Payet de retour à l’OM, un clash salarial dévoilé !

Dans : OM.

En janvier 2017, Jacques-Henri Eyraud réalisait un coup totalement inattendu en payant 30 millions d’euros pour faire revenir Dimitri Payet à l’OM.

A l’époque, Dimitri Payet était considéré comme l’un des vingt meilleurs joueurs du monde après une saison totalement dingue en Premier League et après avoir disputé l’Euro dans la peau d’un titulaire en Equipe de France. A la surprise générale, Dimitri Payet a fait le forcing pour quitter West Ham afin de revenir à l’Olympique de Marseille, au moment où Manchester United et d’autres cadors de la Premier League le courtisaient. Dans une interview accordée au média britannique Four Four Two, Slaven Bilic, son ancien entraîneur chez les Hammers, est revenu sur les raisons du départ de Dimitri Payet. Le Croate a dévoilé qu’un désaccord salarial majeur entre Payet et les dirigeants de West Ham était à l’origine du départ de l’international français, même si on imagine mal que Dimitri Payet ait obtenu le salaire qu’il réclamait à West Ham en signant à l’OM…

Payet, un désaccord salarial à West Ham ?

« Quand je parle de Dimitri, je ne peux en dire que du bien. Avec West Ham, il est devenu une star de la Premier League et a percé en équipe nationale. Et puis, il a pris part à l'Euro 2016 et a demandé à être revalorisé ou à partir. Le club a refusé car il l'avait déjà fait lors de sa première saison. Moi, j'étais au milieu de tout ça et je l'ai vu devenir un peu moins bon. Il a alors dit qu'il voulait rentrer chez lui. Ça n'a pas été facile pour moi de gérer cette situation, mais on l'a fait d'une façon intelligente. Pendant la période de Noël, quand il y avait beaucoup de matches, nous espérions qu'il allait rester. Il donnait le meilleur de lui-même mais il était différent au niveau de l'attitude. A partir du moment où il a été chez nous, il a changé de statut et ça a été encore plus le cas après l'Euro. Il est normal que l'appétit d'un joueur grandisse quand cela se produit » a dévoilé l’ancien entraîneur de Dimitri Payet chez les Hammers, alors que le n°10 de l’OM a brillé durant sa courte période en Premier League avec 11 buts et 19 passes décisives en une saison et demie à West Ham.

Sur RMC dans l’émission Le Vestiaire en début de semaine, Dimitri Payet a également évoqué cette période de sa carrière. Aux côtés de William Saliba, Amine Harit et Pape Gueye, le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille a confirmé l’intérêt à l’époque de Manchester United à son égard. « Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets. J’ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d’autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d’autres. C’était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille. J’ai eu la chance de connaître l’OM et maintenant que vous y êtes, vous savez ce que c’est. Forcément, pouvoir passer toutes ces années ici et finir ma carrière ici, c’est quelque chose d’énorme pour moi et ma famille. J’espère bien finir ici, le plus tard possible, et partir en laissant une bonne trace » dévoilait Dimitri Payet, dont les supporters de West Ham ont eu beaucoup de mal à digérer le départ en janvier 2016. Il faut dire que le Français s’était imposé comme le joueur phare des Hammers et en ce sens, sa volonté de partir un an et demi seulement après son arrivée est très mal passée…