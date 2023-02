Payet a trouvé un boulot après l'OM !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Moins présent sur le terrain avec l'OM, Dimitri Payet n'en reste pas moins l'un des tauliers du vestiaire. Sa voix porte toujours autant, surtout dans les médias. De quoi lui donner des idées pour l'après-carrière.

Il joue beaucoup moins et ne représente plus l'homme clé des succès phocéens. Toutefois, Dimitri Payet reste peut-être le joueur le plus emblématique de cet OM moderne. Le Réunionnais reste un joueur de poids dans le vestiaire marseillais, étant celui qui a failli se payer Igor Tudor juste avant le début de saison pour des divergences d'opinion. Même si le Croate a eu raison de lui comme en témoigne son faible temps de jeu, Payet reste un joueur important sur la Canebière. Ses prises de parole sont plus attendues que celles de n'importe quel autre joueur marseillais. Elles sont surtout plus écoutées par les journalistes et les supporters de l'OM.

Payet, un excellent consultant TV à venir ?

Ce charisme, cette aura et ces facilités dans la communication peuvent donner des idées à Dimitri Payet. Si l'OM lui réserve un poste d'encadrant technique pour son après-carrière, il peut aussi devenir consultant dans les médias. Un rôle qui lui irait à ravir selon Patrick Guillou, le consultant Bundesliga de beIN Sports. Interrogé par Romain Canuti du Phocéen, l'ancien stéphanois explique pourquoi il ne serait pas étonné de le voir suivre cette voie-là.

« Je pense que Dimitri Payet peut être un bon consultant parce qu’il a aussi quelques punchlines, il a aussi ce côté timide qu’il arrivera à vaincre s’il est dans les médias. Mais, il voit souvent le jeu comme il se doit, très justement. Je me rappelle certaines de ses déclarations sous Bielsa notamment, même aussi avec Tudor où il a un rôle différent aujourd’hui. Je l’ai connu aussi à Saint-Etienne. Et, je trouve que quand il parle ballon, il est très perspicace. Peut-être pas en tant que consultant pour commenter le match mais en consultant plateau avant-match et surtout après-match, je pense qu’il pourrait être très bon », a t-il indiqué. Un avis intéressant venant de Guillou, connu pour son franc-parler qui en fait l'un des meilleurs consultants de la télévision sportive française.