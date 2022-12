OM : Payet privé de boudin, la recette magique

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Avec la reprise, c'est presque une nouvelle saison qui démarre en L1. Dimitri Payet, relégué au statut de remplaçant depuis l'arrivée de Tudor espère retourner la situation à l'OM. Bernard Mendy lui conseille de ne pas se frustrer pour que les choses s'arrangent vite.

Une bonne dynamique qui appartient déjà au passé. Pour le dernier match de l'OM en Ligue 1, Dimitri Payet a fait une entrée décisive sur la pelouse de Monaco. Deux passes décisives et le coup-franc de la gagne obtenu dans les arrêts de jeu ont permis à ses coéquipiers de renverser le score en fin de match. Néanmoins, cette performance date déjà d'il y a un mois et demi pour cause de coupe du monde. Difficile de capitaliser dessus pour un joueur qui peine à convaincre Igor Tudor et doit se contenter du banc cette saison.

Physique et mentalité, Payet a son destin en main à l'OM

Ce statut de remplaçant de Payet cause quelques frictions autour de l'OM. Le point d'orgue fut le dernier match de Ligue des champions face à Tottenham, lors duquel Payet s'est échauffé mais n'est jamais entré en jeu. Regarder les siens se faire éliminer de la coupe d'Europe n'était pas facile à vivre mais Payet doit s'accrocher. C'est le conseil donné par Bernard Mendy dans l'Equipe de Greg, ce dernier soulignant que le Réunionnais doit rester frais physiquement mais surtout mentalement pour avoir son mot à dire en seconde partie de saison.

Payet de retour au top ? 🧐



"S'il répète les efforts et qu'il est dans le bon état d'esprit au quotidien" Bernard Mendy 💬#EDG pic.twitter.com/A8YwYdddu2 — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) December 28, 2022

« (Pourquoi Tudor l'a écarté ?) C’était plus aussi sur la répétition des efforts et physiquement s’il était apte à pouvoir encaisser ces matchs-là. Après, il aura un rôle à jouer et je pense qu’il est dans un bon état d’esprit, il ne fait pas la gueule. […] A voir comment il est dans son état d’esprit de tous les jours et, même quand il ne joue pas, il ne faut pas qu’il fasse la gueule, il faut qu’il montre qu’il a envie d’aider ce club-là », a conseillé l'ancien latéral parisien et consultant pour la Chaine L'Equipe. A cause de la terrible blessure d'Harit avant la trêve, Dimitri Payet aura bien plus souvent sa chance dans les prochaines semaines. A lui d'être le facteur X de l'OM pour aider les Phocéens à remonter sur le podium. Ce devrait être le cas ce jeudi, où il est annoncé comme titulaire et capitaine pour affronter Toulouse.