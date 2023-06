Paulo Fonseca vendu à l'OM, Lille accusé de mentir

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après le refus de Marcelo Gallardo de venir à l'OM, le club phocéen veut recruter Paulo Fonseca. Du côté de Lille, Olivier Létang refuse de voir partir son entraîneur, mais cette position pourrait évoluer.

Le week-end a été tendu du côté de Marseille où quelques heures après l’annonce de l’échec des négociations avec Marcelo Gallardo, c’est le président du LOSC qui a calmé la rumeur envoyant Paulo Fonseca sur le banc de l’OM. « Je peux réaffirmer que Paulo sera l’entraîneur du Losc l’année prochaine. Nous sommes très fiers qu’il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du Losc », a fait savoir Olivier Létang. Une position pour le moins très ferme, mais qui pourrait cacher le souhait du dirigeant lillois de faire monter les enchères. L’entraîneur portugais du club nordiste a un an de contrat et Pablo Longoria ne pourra pas s’offrir Paulo Fonseca pour zéro euro. Une donnée qui change tout, les autres pistes marseillaises étant toutes libres. Face à cette déclaration intransigeante du président du LOSC, l’Olympique de Marseille pourrait jeter l’éponge. Mais ce n’est pas le cas, car tout n’est évidemment pas si clair.

Lille prêt à lâcher Fonseca en cas de grosse offre de l'OM

Très fier de nos joueurs. Ils ont fait la preuve d’un grand effort! Merci a tous les supporteurs, on vous attend au prochain match. 🙌🏼 pic.twitter.com/cVIRixpMQV — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) May 20, 2023

En se montrant si clair, Olivier Létang aurait en effet envoyé le signal à son homologue de l’OM que tout a un prix, et que l’année de contrat de Paulo Fonseca vaut quelques millions d’euros. Car si le Portugais a déjà discuté avec le président marseillais, et qu’un accord de principe n’était pas loin, il faut aussi que les deux clubs s’entendent. « La position lilloise est-elle définitive alors que la relation entre Létang et Fonseca n’a pas toujours été fluide à cause du peu de recrues engagées ? » s’interroge Fabrice Lamperti, qui rappelle que Lille avait lâché Galtier à Nice pour 5 millions d’euros. Dans L’Equipe, la même interrogation face à la déclaration d’Olivier Létang. « Position irréversible ou façon de faire monter les enchères ? Les prochains jours le diront alors que Fonseca s’est montré flatté par l’intérêt de l’OM », prévient Baptiste Chaumier. Le simple fait de se poser la question est déjà une réponse, et il se pourrait bien que les positions évoluent dès les prochaines heures. L'Olympique de Marseille n'a pas trop d'intérêt à perdre du temps dans le choix du successeur d'Igor Tudor.