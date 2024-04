Paulo Fonseca prépare ses adieux à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Une semaine après la victoire dans le derby face à Lens (2-1), Paulo Fonseca espère enchaîner avec un succès contre l’Olympique de Marseille vendredi. L’entraîneur du LOSC en profiterait pour écarter le club phocéen de la course à la Ligue des Champions, mais pas seulement.

Pour Lille, cette 28e journée de Ligue 1 peut permettre de réaliser un gros coup au classement. Les Dogues recevront l’Olympique de Marseille vendredi soir avant tous les matchs de ses concurrents directs. Ce qui implique qu’une victoire leur permettrait de s’installer provisoirement sur le podium. Mais ce n’est pas tout. En cas de bonne performance, l’équipe de Paulo Fonseca en profiterait pour reléguer les Marseillais à 10 longueurs, très (ou trop) loin dans la course à la Ligue des Champions.

Fonseca veut distancer l'OM

« C'est la vérité, a confirmé l’entraîneur du club nordiste. Car si nous gagnons, il sera très difficile pour Marseille de rattraper ces 10 points. Après ce match, il n'y aura que six matchs et donc 18 points à distribuer. Mais pareil, si nous perdons demain (vendredi), nous n'aurons que six matchs pour nous rattraper. Les autres équipes auront aussi des rencontres difficiles mais je le répète nous devons penser à nous. » S’il venait à perdre toutes chances de disputer la C1 la saison prochaine, l’Olympique de Marseille serait mal embarqué pour tenter de convaincre sa cible Paulo Fonseca.

Le Portugais a en effet admis que le classement final du LOSC serait décisif pour son avenir. « Je suis totalement concentré sur les derniers matchs de la saison et sur ce que l'on peut faire pour la finir au mieux. Mon futur ne me préoccupe pas et je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas important. Je ne suis focus que sur le match de demain, la double confrontation face à Aston Villa (en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, les 11 et 18 avril) puis les rencontres jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on verra mais je pense que la fin de la saison sera importante pour mon futur », a précisé Paulo Fonseca, qui ne s'imagine pas sans coupe d'Europe la saison prochaine.