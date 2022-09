Deux bonnes surprises pour les supporters de l’OM

Dans : OM.

Pour deux prochains rendez-vous importants, l'OM pourra compter sur le soutien de ses supporters en déplacement, ce qui était très loin d'être gagné au départ.

Le début de saison reste largement positif pour l’OM, notamment grâce aux solides performances en Ligue 1. Le public suit puisque la formation d’Igor Tudor enchaine les matchs devant un Vélodrome rempli jusqu’à la gorge. Néanmoins, pour le club provençal, le sujet des supporters est toujours aussi tendu. Après les incidents à Tottenham et contre Francfort, l’OM guette avec anxiété la décision de l’UEFA sur le plan disciplinaire. En France également, les fans olympiens sont suivis de près. Mais pour deux rendez-vous attendus dans les prochaines semaines, aucune interdiction n’a été prononcée, en France comme en Europe.

Le match à Angers n'est pas classé à hauts risques

Ce vendredi, La Provence fait le point à une semaine du match à Angers. La saison dernière, cette rencontre avait débouché sur de graves incidents, avec des règlements de compte entre supporters qui se sont déroulés jusque sur la pelouse, une bagarre et des jets de nombreux projectiles après la rencontre qui avaient encore une fois terni l’image du football. Néanmoins, l’OM a reçu le feu vert pour le déplacement de ses supporters, qui seront au nombre de 500 et strictement encadrés pour l’occasion. Une bonne surprise tant chacun à Marseille était persuadé que l’interdiction allait tomber.

Un risque de huis clos contre le Sporting

Quelques jours plus tard, l’OM ira à Lisbonne pour y défier le Sporting en Ligue des Champions. Là encore, malgré les incidents à Londres lors du premier match, l’UEFA a donné son feu vert au déplacent des supporters. Un match du 12 octobre où le déplacement sera donc autorisé, alors qu’il n’est pas encore certain que le match aller, le 4 octobre prochain, pourra avoir lieu dans un Vélodrome comble. En effet, l’instance européenne n’a toujours pas pris sa décision, afin de savoir si le sursis de la saison dernière allait sauter. En tout cas, les places sont d’ores et déjà mises en vente, en espérant pour l’OM ne pas avoir à annuler tout ça dans les prochains jours.