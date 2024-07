OM ‍: Enzo Sternal à l'OL, Longoria riposte ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Joueur très prometteur du centre de formation de l’OM, Enzo Sternal est en négociations avec le club phocéen pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2025. Mais ces dernières heures, l’OL s’est positionné pour tenter de récupérer le jeune international français des moins de 17 ans.

Auteur d’une très grosse saison à l’Olympique de Marseille en U19 National en 2023-2024 (14 buts, 1 passe décisive), Enzo Sternal fait partie du groupe dirigé par Roberto De Zerbi pour la préparation estivale. Utilisé lors des trois premiers matchs amicaux, avec au minimum 45 minutes à chaque fois, le milieu offensif de 17 ans suscite un réel intérêt et beaucoup d’attente chez les supporters olympiens. Ceux-ci rêvent de voir Enzo Sternal totalement intégré à l’équipe pour la saison à venir et dans la rotation de Roberto De Zerbi en Ligue 1. Pour cela, il va tout de même falloir que l’ancienne pépite de l’AS Nancy-Lorraine règle sa situation contractuelle.

L'OL s'attaque à une pépite de l'OM, ça va chauffer https://t.co/BPk0bNZXQw — Foot01.com (@Foot01_com) July 29, 2024

Et pour cause, Enzo Sternal n’a plus qu’un an de contrat avec l’Olympique de Marseille, qui souhaite impérativement le prolonger. Des négociations sont en cours depuis plusieurs mois et du côté de Pablo Longoria, on fait le maximum pour boucler ce dossier au plus vite. En parallèle, plusieurs clubs européens se sont renseignés : Lille... mais également l’Olympique Lyonnais, dont le directeur sportif David Friio connaît le joueur. De quoi inquiéter l’OM, même si le club olympien a toujours une longueur d’avance selon l’insider Marwan Belckacem.

L'OM a une longueur d'avance sur l'OL pour Enzo Sternal

« Enzo Sternal, ça avance bien concernant une prolongation les amis. Pas de panique à l'instant T, on reste prudent mais l'optimisme est de mise dans le dossier » a publié l’insider marseillais, qui croit donc savoir que l’Olympique de Marseille a une vraie longueur d’avance dans le dossier de la prolongation d’Enzo Sternal, dont les entrées en jeu lors des trois premiers matchs amicaux de l’OM ont ravi les supporters olympiens. Pour l’instant utilisé dans un rôle de faux numéro neuf par Roberto De Zerbi, le jeune international français des U17, qui a grandement contribué au succès de l’OM en Coupe Gambardella la saison prochaine, a un vrai coup à jouer avec une possibilité de s’imposer comme un joueur important dès la saison prochaine. Reste maintenant à voir si l’OL fera le forcing pour s’attacher les services d’un joueur à très fort potentiel et qui ne manque pas de courtisans, y compris à l’étranger.