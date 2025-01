Paul Pogba cherche un club, l'OM l'ignore

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Longtemps cité dans des rumeurs annonçant un intérêt pour Paul Pogba, l’Olympique de Marseille n’aurait finalement plus l’intention de déployer les grands moyens pour s’offrir la Pioche.

Suspendu pour dopage et absent des terrains depuis un bon moment, Paul Pogba pourra officiellement faire son retour sur les terrains de football à partir du mois de mars. Depuis ce mois de janvier 2025, il a désormais le droit de s’entrainer avec un club professionnel. Libéré de son contrat par la Juventus, le champion du monde 2018 n’a toujours pas trouvé de pied-à-terre pour se relancer. Longtemps associé à l’Olympique de Marseille, dès lors que la nouvelle sur la réduction de sa durée de suspension est tombée, le milieu de terrain français ne génèrerait finalement plus d’intérêt chez les dirigeants et le staff phocéen.

Paul Pogba à l’OM, c’est fini

Selon les informations de Cœur Marseillais, l’Olympique de Marseille n’aurait aujourd’hui aucunement l’intention de recruter Paul Pogba. En tout cas, aucune offre ne lui a été transmise. A l’heure où il est libre de retrouver les terrains d’entrainement, Paul Pogba devrait déjà être au centre d’entrainement Robert-Louis-Dreyfus si les dirigeants phocéens avaient réellement le désir de le recruter. Le milieu de terrain de l’OM est d’ailleurs bien fourni avec les présences de Pierre-Emil Hojbjerg, d’Adrien Rabiot et de Valentin Rongier, tous les trois indiscutables dans l’entrejeu du système de Roberto De Zerbi.

Aussi, la récente arrivée de Luiz Felipe pour renforcer le secteur défensif oblige l’OM à alourdir sa masse salariale. Il convient qu’il semble ainsi difficile d’imaginer le tandem Longoria-Benatia accorder un salaire important à Paul Pogba qui le convaincrait de s’engager à Marseille. En attendant, la Pioche dispose d’un certain nombre de propositions qui vont lui permettre quoi qu’il arrive de retrouver les terrains, même si les grands d'Europe ne se bousculent pas.